Військові повинні відновлюватися - Зеленський про "справедливу мобілізацію"

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що питання "справедливої мобілізації" - це питання ротації, оскільки військовим потрібне відновлення, а замість них будуть приходити нові люди. Про це Зеленський сказав під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, передає УНН.

Питання справедливої мобілізації - це питання ротації. Ти втомлений, ти повинен відновлюватися. Ти виходиш відновлюватися, а замість тебе приходить інша людина, професійна, яка пройшла відповідне тренування. І від цієї системи залежить і система мобілізації - сказав Зеленський.

Президент додав, що для захисту та оборони країни необхідна певна кількість людей, а для контрнаступу - інша кількість.

"Тож питання мобілізації є складною справою", - додав Зеленський.

Нагадаємо

7 лютого Верховна Рада ухвалила за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію.