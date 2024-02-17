Военные должны восстанавливаться - Зеленский о "справедливой мобилизации" - Зеленский о "справедливой мобилизации"

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что вопрос "справедливой мобилизации" - это вопрос ротации, поскольку военным нужно восстановление, а вместо них будут приходить новые люди. Об этом Зеленский сказал во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, передает УНН.

Вопрос справедливой мобилизации - это вопрос ротации. Ты уставший, ты должен восстанавливаться. Ты выходишь восстанавливаться, а вместо тебя приходит другой человек, профессиональный, который прошел соответствующую тренировку. И от этой системы зависит и система мобилизации - сказал Зеленский.

Президент добавил, что для защиты и обороны страны необходимо определенное количество людей, а для контрнаступления - другое количество.

"Поэтому вопрос мобилизации является сложным делом", - добавил Зеленский.

Напомним,

7 февраля Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации.