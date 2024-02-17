По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать - Малюська
Киев • УНН
Министр юстиции Украины заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек с уголовным прошлым, которые отбыли наказание, могут быть мобилизованы в армию для защиты Украины.
По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать в армию. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире "Мы-Украина", передает УНН.
Он отметил, что речь идет о тех, кто уже на свободе, работает и занимается привычной жизнью.
"Те, кто не за решеткой, те, кто давно на свободе, а возможно даже и за решеткой не был, но они когда-то получили приговор о том, что совершили преступление. Это те люди, которые имеют судимость непогашенную. Она может быть годами после того, как они отбыли наказание свое. Они на улице, они гуляют, работают, занимаются привычной жизнью, но в армию их никто не забирает по не совсем понятным мне мотивам. Этих людей есть по меньшей мере 50 тысяч. То есть 50 тысяч людей, которых можно сейчас спокойно мобилизовать и отправить на фронт. Конечно при условии, что они подлежат призыву и не имеют определенных иммунитетов, связанных с какими-то другими признаками. Но точно по нашим подсчетам не менее 50 тысяч человек на свободе. Они когда-то отбывали наказание, они являются безопасными, они могут защищать Родину", - подчеркнул Малюська.
Военные должны восстанавливаться - Зеленский о "справедливой мобилизации" - Зеленский о "справедливой мобилизации"17 февраля 2024, 10:55 • 27260 просмотров
Ранее Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции Украины будет предлагать "более радикальные" шаги по мобилизации осужденных. Кроме того, ведомство работает над вопросом мобилизации заключенных.
По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать - Малюська
Министр юстиции Украины заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек с уголовным прошлым, которые отбыли наказание, могут быть мобилизованы в армию для защиты Украины.
В боях под Авдеевкой Третья штурмовая бригада нанесла тяжелые потери рф
Вооруженные силы Украины нанесли значительные потери противнику: более 1500 убитых и 3500 раненых ключевой группировки российской армии, предотвращая окружение под Авдеевкой и отступая на подготовленные позиции.
Уничтожение российского "цезаря куникова": возле оккупированной Балаклавы заметили маслянистое пятно
Нефтяное пятно с затонувшего российского десантного корабля "цезарь куников" достигло побережья оккупированной Балаклавы в Крыму, вызвав сильный запах топлива, о котором сообщают очевидцы.
Зеленский в Мюнхене провел телефонный разговор с Байденом. Речь шла о ситуации на поле боя и поддержке США
Зеленский обсудил с Байденом ситуацию на поле боя и отметил потребность Украины в дальнейшей поддержке для защиты демократии и свободы от российской агрессии.
Кулеба встретился с главой МИД Китая: говорили о необходимости установления справедливого мира в Украине
Министр иностранных дел Украины Кулеба и министр иностранных дел Китая Ван И обсудили двусторонние отношения, торговлю, восстановление мира в Украине и поддержку украинско-китайских контактов на всех уровнях.
Кировоградщина: в соцсетях показали видео, как бешеная лиса нападает на собаку
Случай нападения бешеной лисы на женщину и ее двух детей в Украине подчеркивает необходимость контролировать популяцию лисиц и повышать осведомленность о рисках бешенства.
Взрывы прогремели в Кропивницком - СМИ
В Кропивницком прогремел взрыв. Ранее в Воздушных силах сообщили, что на Кропивницкий движется вражеская ракета.
Президенты Украины и Чехии во время встречи в Мюнхене обсудят поставки снарядов в Украину - ОП
Президент Украины Зеленский встретится с президентом Чехии Павелом на Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, чтобы обсудить ранее анонсированные поставки Чехией артиллерийских снарядов Украине.
Армия рф атаковала Херсонщину: пострадали трое местных жителей
Трое местных жителей Белозерки Херсонской области получили ранения в результате российского обстрела. 55-летнюю женщину и 62-летнего мужчину госпитализировали, а 22-летнему парню оказали помощь на месте от взрывных травм и ранений.
Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству 155-мм снарядов в Украине: что известно
Rheinmetall планирует открыть новый завод по производству боеприпасов в Украине для производства 155-мм артиллерийских снарядов и металлических снарядов в рамках совместного предприятия с украинским партнером.