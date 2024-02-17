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По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать - Малюська

По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать - Малюська

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 19:35  •  12989 просмотра

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Министр юстиции Украины заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек с уголовным прошлым, которые отбыли наказание, могут быть мобилизованы в армию для защиты Украины.

По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать в армию. Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська в эфире "Мы-Украина", передает УНН.

Он отметил, что речь идет о тех, кто уже на свободе, работает и занимается привычной жизнью.

"Те, кто не за решеткой, те, кто давно на свободе, а возможно даже и за решеткой не был, но они когда-то получили приговор о том, что совершили преступление. Это те люди, которые имеют судимость непогашенную. Она может быть годами после того, как они отбыли наказание свое. Они на улице, они гуляют, работают, занимаются привычной жизнью, но в армию их никто не забирает по не совсем понятным мне мотивам. Этих людей есть по меньшей мере 50 тысяч. То есть 50 тысяч людей, которых можно сейчас спокойно мобилизовать и отправить на фронт. Конечно при условии, что они подлежат призыву и не имеют определенных иммунитетов, связанных с какими-то другими признаками. Но точно по нашим подсчетам не менее 50 тысяч человек на свободе. Они когда-то отбывали наказание, они являются безопасными, они могут защищать Родину", - подчеркнул Малюська.

Военные должны восстанавливаться - Зеленский о "справедливой мобилизации" - Зеленский о "справедливой мобилизации"17 февраля 2024, 10:55 • 27260 просмотров

Ранее Денис Малюська заявил, что Министерство юстиции Украины будет предлагать "более радикальные" шаги по мобилизации осужденных. Кроме того, ведомство работает над вопросом мобилизации заключенных.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ОбществоВойнаКриминал и ЧП
denis-malyuskaДенис Малюска
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМинистерство юстиции Украины
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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Щонайменше 50 тисяч людей з судимістю можна було б мобілізувати - Малюська
At least 50 thousand people with a criminal record could be mobilized - Malyuska
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По меньшей мере 50 тысяч людей с судимостью можно было бы мобилизовать - Малюська

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