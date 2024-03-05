Малюська встретился с главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде
Киев • УНН
Министр юстиции Украины Денис Малюська встретился с Представителем ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде, чтобы обсудить сотрудничество в сфере защиты прав детей в системе правосудия.
Министр юстиции Украины Денис Малюська провел встречу с главой Представительства ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде. Об этом сообщили на сайте Министерства юстиции, передает УНН.
Детали
Как отметили участники, в сотрудничестве с ЮНИСЕФ и партнерами удалось достичь важных результатов для детей в сфере правосудия. Однако, вместе с тем, война обострила проблемы, с которыми сталкиваются дети в контакте с законом, и вызвала новые трудности.
Сейчас нуждаются в помощи наиболее уязвимые категории детей. Речь идет о детях, подвергшихся насилию или были его свидетелями, детях, которые по разным причинам совершили правонарушения, а также детях, оставшихся без родительской опеки или иным образом сталкиваются с системой правосудия. Поэтому сотрудничество с партнерами сосредоточено на трех основных направлениях, которые становятся все более актуальными:
- противодействие и превенция насилия в отношении детей;
- совершенствование совместно с судебной системой процедур усыновления, восстановления и лишения родительских прав, обеспечения интересов и прав ребенка в семейных спорах и гражданских производствах;
- обеспечение защиты прав детей, находящихся в конфликте с законом, их дальнейшей реабилитации и недопущения совершения повторного правонарушения несовершеннолетними в будущем.
Дополнение
Стороны обсудили и другие направления сотрудничества и дальнейшее развитие сотрудничества между Минюстом и Представительством Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине, в частности, в рамках деятельности Межведомственного координационного совета по вопросам правосудия в отношении несовершеннолетних, а также развитие и внедрение в Украине лучших мировых и европейских практик защиты прав ребенка в системе правосудия.
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Малюська встретился с главой ЮНИСЕФ в Украине Муниром Мамедзаде
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