У Конституції є багато над чим працювати, але не під час війни – Малюська
Київ • УНН
Міністр юстиції України Денис Малюська визнав, що Конституція потребує вдосконалення, але стверджує, що це не повинно відбуватися під час війни, що триває.
Міністр юстиції України Денис Малюська визнав, що Конституцію слід вдосконалювати, але посадовець переконаний, що це не варто робити під час війни, передає УНН із посиланням на BBC Україна.
Деталі
В Конституції є безліч норм, які потрібно було б змінювати і вдосконалювати, вважає Денис Малюська.
За словами керівника Мінюсту, ніколи текст Конституції не опрацьовувався з метою, щоб прибрати юридичні недосконалості, -"дірок там дуже багато".
Скажімо так, там є багато над чим працювати. Чи це на часі? Я переконаний, що ми не можемо це зробити під час війни
Доповнення
Щодо доречності звертання до Конституційного суду, щоб він поставив крапку в питанні легітимності президента України Зеленського, Денис Малюська відповів що, це за межами повноважень керівника Мінюсту.
Це точно поза межами моїх повноважень. Я не є суб'єктом, який може звертатись до Конституційного суду.
Посадовець також зазначив, що жоден президент країни ніколи не працював день в день, як це визначає Конституція.
Наразі, за словами Малюськи, є певний орієнтир, який слід тлумачити і застосовувати в прив'язці до норм, які визначають дату виборів.
Нагадаємо
Президент Зеленський не втратить своєї легітимності після 21 травня, оскільки його повноваження триватимуть до обрання наступного президента, незважаючи на недосконалість Конституції щодо положень про воєнний час, заявив міністр юстиції Денис Малюська.
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