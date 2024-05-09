Зеленський провів важливу відеорозмову з президенткою Єврокомісії. У центрі уваги Саміт миру

Президент України Володимир Зеленський провів важливу відеорозмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає УНН.

"Обговорили підготовку до Глобального саміту миру, залучення до участі в ньому якнайбільшої кількості країн, зокрема й представників Глобального Півдня. Дякую за підтвердження участі в Саміті миру. Цінуємо те, що Європа та Європейський Союз разом з Україною", - повідомив Зеленський у Telegram.

Готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом: Зеленський очікує початку перемовин про вступ України