Зеленський провів важливу відеорозмову з президенткою Єврокомісії. У центрі уваги Саміт миру
Київ • УНН
Президент Зеленський обговорив підготовку до Глобального саміту миру з президентом Єврокомісії фон дер Ляєн, яка підтвердила участь.
Президент України Володимир Зеленський провів важливу відеорозмову з Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, передає УНН.
"Обговорили підготовку до Глобального саміту миру, залучення до участі в ньому якнайбільшої кількості країн, зокрема й представників Глобального Півдня. Дякую за підтвердження участі в Саміті миру. Цінуємо те, що Європа та Європейський Союз разом з Україною", - повідомив Зеленський у Telegram.
Готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом: Зеленський очікує початку перемовин про вступ України09.05.24, 21:40 • 63281 перегляд