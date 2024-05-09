Готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом: Зеленський очікує початку перемовин про вступ України
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує затвердження переговорної бази та фактичного початку переговорів про вступ України до Європейського Союзу в червні, що ознаменує наступний етап зближення з ЄС.
Президент України Володимир Зеленський анонсував підготовку на червень наступного етапу зближення із Євросоюзом - Київ очікує затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України, передає УНН.
Було сьогодні багато міжнародної нашої комунікації. Президент Європейської ради Шарль Мішель. Щойно я також говорив із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Активно готуємо на червень наступний етап зближення із Євросоюзом – очікуємо затвердження переговорної рамки і фактичного початку перемовин про вступ України
За його словами, "наша держава, наші люди заслуговують на це, і Євросоюзу потрібен цей крок – не просто політично потрібен. Це життєва сила Євросоюзу – бути таким європейським проєктом, який не залишає нікого поза межами Євросоюзу".
"Нікого, хто справді сповідує європейські цінності. І також мені було приємно сьогодні почути повну підтримку нашими європейськими друзями Саміту миру – я вдячний кожному лідеру, які вже підтверджують свою участь у Саміті та готові дієво нам допомагати в залученні лідерів…" - резюмував Зеленський.
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