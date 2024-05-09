Готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом: Зеленский ожидает начала переговоров о вступлении Украины

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку на июнь следующего этапа сближения с Евросоюзом - Киев ожидает утверждения переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении Украины, передает УНН.

Было сегодня много международной нашей коммуникации. Президент Европейского совета Шарль Мишель. Только что я также говорил с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Активно готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом - ожидаем утверждения переговорной рамки и фактического начала переговоров о вступлении Украины - сообщил Зеленский во время видеообращения.

По его словам, "наше государство, наши люди заслуживают этого, и Евросоюзу нужен этот шаг - не просто политически нужен. Это жизненная сила Евросоюза - быть таким европейским проектом, который не оставляет никого за пределами Евросоюза".

"Никого, кто действительно исповедует европейские ценности. И также мне было приятно сегодня услышать полную поддержку нашими европейскими друзьями Саммита мира - я благодарен каждому лидеру, которые уже подтверждают свое участие в Саммите и готовы действенно нам помогать в привлечении лидеров..." - резюмировал Зеленский.

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