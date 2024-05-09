Зеленский провел важный видеоразговор с президентом Еврокомиссии. В центре внимания Саммит мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел важный видеоразговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, передает УНН.

"Обсудили подготовку к Глобальному саммиту мира, привлечение к участию в нем как можно большего количества стран, в том числе и представителей Глобального Юга. Спасибо за подтверждение участия в Саммите мира. Ценим то, что Европа и Европейский Союз вместе с Украиной", - сообщил Зеленский в Telegram.

Готовим на июнь следующий этап сближения с Евросоюзом: Зеленский ожидает начала переговоров о вступлении Украины