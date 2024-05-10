В Конституции есть над чем работать, но не во время войны - Малюська

Министр юстиции Украины Денис Малюська признал, что Конституцию следует совершенствовать, но чиновник убежден, что это не стоит делать во время войны, передает УНН со ссылкой на BBC Украина.

Детали

В Конституции есть множество норм, которые нужно было бы менять и совершенствовать, считает Денис Малюська.

По словам руководителя Минюста, никогда текст Конституции не прорабатывался с целью, чтобы убрать юридические несовершенства, - "дыр там очень много".

Скажем так, там есть над чем работать. Или это актуально? Я убежден, что мы не можем это сделать во время войны - объяснил министр юстиции Украины

Дополнение

Относительно уместности обращения в Конституционный суд, чтобы он поставил точку в вопросе легитимности президента Украины Зеленского, Денис Малюська ответил что, это за пределами полномочий руководителя Минюста.

Это точно за пределами моих полномочий. Я не являюсь субъектом, который может обращаться в Конституционный суд.

Чиновник также отметил, что ни один президент страны никогда не работал день в день, как это определяет Конституция.

Сейчас, по словам Малюськи, есть определенный ориентир, который следует толковать и применять в привязке к нормам, которые определяют дату выборов.

Напомним,

Президент Зеленский не потеряет своей легитимности после 21 мая, поскольку его полномочия продлятся до избрания следующего президента, несмотря на несовершенство Конституции относительно положений о военном времени, заявил министр юстиции Денис Малюська.

Зеленский провел важный видеоразговор с президентом Еврокомиссии. В центре внимания Саммит мира