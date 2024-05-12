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В Україні вирішили швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених - ГУР

В Україні вирішили швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених - ГУР

Київ • УНН

 • 29594 перегляди

У зв'язку з масштабністю ситуації з російським угрупованням та його втратами було ухвалено рішення про якнайшвидше відкриття додаткового табору для російських військовополонених в Україні.

Ухвалено рішення швидше відкрити додатковий табір для російських військовополонених в Україні. Про це заяви представник ГУР Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Враховуючи масштаб ситуації, яких знаходиться з російським угруповуванням, їхніх втрат та майбутніх в тому числі прийнято рішення швидше відкрити додаткове місце утримування, додатковий табір для російських військовополонених в Україні. Скоро так само буде ця інформація публічною й офіційною

- розповів Юсов.

Сирський: зупинені спроби росіян прорвати українську оборону, на Харківщині тривають бої у прикордонних районах12.05.24, 12:08 • 30747 переглядiв

Доповнення

Юсов звернувся до росіян, які на Харківському напрямку та закликав їх переходити на бік України, або здаватися в полон, враховуючи значні втрати противника.

Міністр юстиції України Денис Малюська в березні 2024 року повідомляв, що в Україні є два табори для російських військовополонених, які повноцінно функціонують. Третій поки що повноцінно не запущений.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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