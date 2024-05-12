В Украине решили быстрее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных - ГУР

Принято решение скорее открыть дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине. Об этом заявил представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Учитывая масштаб ситуации, которые находится с российской группировкой, их потерь и будущих в том числе принято решение скорее открыть дополнительное место содержания, дополнительный лагерь для российских военнопленных в Украине. Скоро так же будет эта информация публичной и официальной - рассказал Юсов.

Сырский: остановлены попытки россиян прорвать украинскую оборону, на Харьковщине продолжаются бои в приграничных районах

Дополнение

Юсов обратился к россиянам, которые на Харьковском направлении и призвал их переходить на сторону Украины, или сдаваться в плен, учитывая значительные потери противника.

Министр юстиции Украины Денис Малюська в марте 2024 года сообщал, что в Украине есть два полноценно функционирующих лагеря для российских военнопленных. Третий пока что полноценно не запущен.