Парламентарі будуть очікувати внесення законодавчої ініціативи: Фріз про можливу мобілізацію засуджених

Народний депутат Ірина Фріз зазначила, що Верховна Рада очікує від Кабінету міністрів законодавчу ініціативу щодо можливої мобілізації засуджених, як про це раніше заявляв міністр юстиції Денис Малюська.

Про це Фріз заявила в ефірі телемарафону, передає УНН.

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Коли ми зможемо це побачити - це потрібно питати у пана Малюськи. Якщо це урядова ініціатива, то законодавці, в даному випадку парламентарі будуть очікувати внесення цієї законодавчої ініціативи. Що стосується тих людей, які вже відбули свої строки, то вже у цьому законопроекті щодо зміни в мобілізації міститься норма, яка буде дозволяти тим, хто вже відбув свій строк покарання мати право бути мобілізованим