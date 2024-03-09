Парламентарі будуть очікувати внесення законодавчої ініціативи: Фріз про можливу мобілізацію засуджених
Київ • УНН
Міністр юстиції запропонував мобілізувати 50 000 засуджених, які відбули покарання, для захисту України, очікуючи на законодавчу ініціативу Кабінету Міністрів.
Народний депутат Ірина Фріз зазначила, що Верховна Рада очікує від Кабінету міністрів законодавчу ініціативу щодо можливої мобілізації засуджених, як про це раніше заявляв міністр юстиції Денис Малюська.
Про це Фріз заявила в ефірі телемарафону, передає УНН.
Деталі
Коли ми зможемо це побачити - це потрібно питати у пана Малюськи. Якщо це урядова ініціатива, то законодавці, в даному випадку парламентарі будуть очікувати внесення цієї законодавчої ініціативи. Що стосується тих людей, які вже відбули свої строки, то вже у цьому законопроекті щодо зміни в мобілізації міститься норма, яка буде дозволяти тим, хто вже відбув свій строк покарання мати право бути мобілізованим
Вона додала, що ті, хто вже відбув свій строк покарання не мають права захищати Україну.
Нагадаємо
Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що щонайменше 50 тисяч осіб з кримінальним минулим, які відбули покарання, можуть бути мобілізовані до армії для захисту України.