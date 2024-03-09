Парламентарии будут ожидать внесения законодательной инициативы: Фриз о возможной мобилизации осужденных

Народный депутат Ирина Фриз отметила, что Верховная Рада ожидает от Кабинета министров законодательную инициативу относительно возможной мобилизации осужденных, как об этом ранее заявлял министр юстиции Денис Малюська.

Об этом Фриз заявила в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

Когда мы сможем это увидеть - это нужно спрашивать у господина Малюськи. Если это правительственная инициатива, то законодатели, в данном случае парламентарии будут ожидать внесения этой законодательной инициативы. Что касается тех людей, которые уже отбыли свои сроки, то уже в этом законопроекте по изменению в мобилизации содержится норма, которая будет позволять тем, кто уже отбыл свой срок наказания иметь право быть мобилизованным - сказала Фриз.

Она добавила, что те, кто уже отбыл свой срок наказания не имеют права защищать Украину.

Напомним,

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что по меньшей мере 50 тысяч человек с уголовным прошлым, которые отбыли наказание, могут быть мобилизованы в армию для защиты Украины.