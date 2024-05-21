Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються - Зеленський
Київ • УНН
Володимир Зеленський заявив, що поки не може оцінити свою роботу на посаді президента України через воєнний стан, що триває, але він пишається тим, що очолює націю, яка захистила себе від викликів.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може оцінювати свою діяльність на посаді глави держави, додавши, що через воєнний стан його термін ще не закінчився. Про це Зеленський заявив у інтерв’ю виданню Reuters, передає УНН.
Деталі
Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність. Мені здається, що це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку і я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість вона завжди десь посередині. Я радий, що на всі ці виклики, ми не закривали очі. Я радий, що я дивлюсь на це прямо і я дуже радий, що я президент такого народу, який не повернувся спиною, нікуди не побіг, а відстояв все, що могли. Але все це не закінчено і я вважаю, що нам потрібно пройти цей шлях до кінця
Він додав, що він пишається, що він є президентом України.
Доповнення
20 травня 2019 року відбулася інавгурація президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо
Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що Президент України Володимир Зеленський не втратить свою легітимність після завершення строку повноважень 21 травня, оскільки повноваження глави держави триватимуть до обрання наступного президента України.
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Володимир Зеленський є правомірним і легітимним президентом України.