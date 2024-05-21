Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може оцінювати свою діяльність на посаді глави держави, додавши, що через воєнний стан його термін ще не закінчився. Про це Зеленський заявив у інтерв’ю виданню Reuters, передає УНН.

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Мої п’ять років ще не закінчилися, через воєнний стан вони продовжуються. Я не можу оцінювати свою діяльність. Мені здається, що це просто не дуже етично. Я думаю, що погляд завжди справедливий десь збоку і я не буду сперечатися з цим поглядом і не збираюся. Справедливість вона завжди десь посередині. Я радий, що на всі ці виклики, ми не закривали очі. Я радий, що я дивлюсь на це прямо і я дуже радий, що я президент такого народу, який не повернувся спиною, нікуди не побіг, а відстояв все, що могли. Але все це не закінчено і я вважаю, що нам потрібно пройти цей шлях до кінця