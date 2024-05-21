Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может оценивать свою деятельность на посту главы государства, добавив, что из-за военного положения его срок еще не истек. Об этом Зеленский заявил в интервью изданию Reuters, передает УНН.

Детали

Мои пять лет еще не закончились, из-за военного положения они продолжаются. Я не могу оценивать свою деятельность. Мне кажется, что это просто не очень этично. Я думаю, что взгляд всегда справедлив где-то сбоку и я не буду спорить с этим взглядом и не собираюсь. Справедливость она всегда где-то посередине. Я рад, что на все эти вызовы, мы не закрывали глаза. Я рад, что смотрю на все прямо и я очень рад, что я президент такого народа, который не повернулся спиной, никуда не побежал, а отстоял все, что могли. Но все это не закончено и я считаю, что нам нужно пройти этот путь до конца - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, как по его мнению, он справился со своей работой в течение 5 лет президентства.

Он добавил, что он гордится, что он является президентом Украины.

Дополнение

20 мая 2019 года состоялась инаугурация президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним

Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Президент Украины Владимир Зеленский не потеряет свою легитимность после завершения срока полномочий 21 мая, поскольку полномочия главы государства будут продолжаться до избрания следующего президента Украины.

Министр иностранных дел Германии Анна лена Бербок заявила, что Владимир Зеленский является правомерным и легитимным президентом Украины.