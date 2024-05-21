Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
  •  63675 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
  •  64627 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
  •  100126 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
  •  100736 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
  •  102661 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  182341 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Эксклюзив
Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая
20 мая 2024, 07:28  •  131266 просмотра

Неделя больших возможностей: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 мая

Эксклюзив
Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 07:23  •  198654 просмотра

Во Львове пока только один ЦПАУ готов принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных
18 мая 2024, 06:49  •  183050 просмотра

В Киеве ЦПАУ с сегодняшнего дня готовы принимать военнообязанных для обновления данных

Эксклюзив
В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы
17 мая 2024, 13:36  •  191541 просмотра

В Ассоциации международных автоперевозчиков заявляют, что работники ТЦК сделали все возможное, чтобы водители боялись ехать в рейсы

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Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  365705 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  351435 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  403998 просмотра

Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что пока не может оценить свою работу на посту президента Украины из-за продолжающегося военного положения, но он гордится тем, что возглавляет нацию, которая защитила себя от вызовов.

Война •   •  2622 просмотра
Мои пять лет еще не закончились, из - за военного положения они продолжаются-Зеленский

Завтра по Украине будут действовать графики почасовых отключений: с 00:00 до 07:00 а с 18:00 до 24: 00

Завтра, 22 мая, по всей Украине с 00:00 до 07:00 и с 18:00 до 24:00 будут действовать почасовые графики отключения промышленных и бытовых потребителей из-за последствий российских ракетных ударов по украинским электростанциям.

Общество •   •  2157 просмотра
Завтра по Украине будут действовать графики почасовых отключений: с 00:00 до 07:00 а с 18:00 до 24: 00

Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

Скарлетт Йоханссон угрожает судебным иском против OpenAI за якобы копирование ее голоса без разрешения для нового ИИ-помощника.

Технологии •   •  2402 просмотра
Скарлетт Йоханссон обвиняет OpenAI в краже ее голоса для нового ChatGPT

Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

Кабинет Министров назначил новых должностных лиц, в том числе заместителя министра энергетики по вопросам цифровизации, первого заместителя председателя Украинского института национальной памяти, заместителя председателя Днепропетровской областной администрации и уволил председателей Бучанской и Кременчугской областных администраций.

политика •   •  2625 просмотра
Кабмин провел кадровые изменения: кого назначили

"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

Нардеп Даниил Гетманцев планирует включить в свой законопроект о "клубе белого бизнеса" положение, позволяющее налоговым органам решать, какие предприниматели могут бронировать своих сотрудников, что вызывает обеспокоенность по поводу коррупционных рисков и дискриминации в отношении предприятий, не входящих в "клуб".

Экономика •   •  3288 просмотра
"Клуб уклонистов" имени Гетманцева. В законопроект о "белом бизнесе" хотят включить еще одну коррупционную норму

Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба

Украина должна иметь возможность наносить удары по военным объектам в россии, чтобы ускорить окончание войны и победу Украины, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Война •   •  3565 просмотра
Украина должна иметь возможность поражать военные цели в рф - Кулеба

Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей

Правительство поручило Министерству энергетики и "Укрэнерго" разработать проект постановления, устанавливающего справедливые графики потребления электроэнергии для всех потребителей и определяющего приоритетное электроснабжение критически важных объектов инфраструктуры.

Экономика •   •  3414 просмотра
Минэнерго и Укрэнерго должны разработать проект по "справедливым графикам" отключений потребителей

Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба

Украина просит партнеров рассмотреть возможность перехвата российских ракет над Украиной с ее территории, но в качестве альтернативы просит предоставить системы противовоздушной обороны и боевые самолеты для перехвата ракет самостоятельно.

Война •   •  4439 просмотра
Украина просит партнеров перехватывать ракеты рф, но есть альтернатива-Кулеба

Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

С 18 мая Украина будут проверять военно учетные документы у определенных категорий мужчин, в том числе запаса, непригодных к службе, имеющих трех и более детей и жен, служащих в армии, при этом пограничная служба проводит проверки в соответствии с обновленными законами о мобилизации.

Общество •   •  4048 просмотра
Демченко рассказал, у кого после 18 мая будут проверять наличие военно-учетного документа на границе

В рф стартовали ядерные учения: что известно

В минобороны рф сообщили, что личный состав задействованных в обучении подразделений авиации Воздушно-космических сил России отрабатывает снаряжение специальными боевыми частями авиационных средств поражения, в том числе аэробалистических гиперзвуковых ракет "Кинжал", и вылеты в назначенные районы патрулирования.

Новости Мира •   •  3773 просмотра
В рф стартовали ядерные учения: что известно