За останній місяць ворог здійснив понад 1600 атак на мирні міста ракетами, безпілотниками та артилерією - Костін
Київ • УНН
Лише за останній місяць ворог здійснив понад 1600 обстрілів мирних міст ракетами, безпілотниками та артилерією, що призвело до загибелі 171 мирного мешканця.
Генеральний прокурор Андрій Костін разом з Міністром юстиції Денисом Малюською взяв участь у зустрічі міністрів юстиції G7 у Венеції. На зустрічі Костін розповів, що лише за останній місяць ворог здійснив понад 1600 атак на мирні міста ракетами, безпілотниками та артилерією. Внаслідок цих атак загинула 171 цивільна особа.
Про це Костін написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
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Як повідомив Костін, він разом з міністром юстиції Денисом Малюською взяв участь у зустрічі міністрів юстиції G7, яка була присвячена Україні.
Завдяки мужності українського народу та підтримці партнерів Україна стійко протистоїть жорстокій та неспровокованій агресії росії. І навіть в умовах викликів воєнного часу ми наполегливо працюємо над підвищенням прозорості та ефективності нашої системи правосуддя.Ми вдячні країнам "Великої сімки" за підтримку у боротьбі з агресором, а також за допомогу та стратегічні консультації у впровадженні найкращих міжнародних практик доброго врядування
Він зазначив, що спільна мета - зупинити росію раз і назавжди.
"Для цього ми повинні діяти рішуче, діяти спільно і діяти вже зараз. Кожен день зволікання коштує життів невинних людей. Лише за останній місяць ворог здійснив понад 1600 атак на мирні міста ракетами, безпілотниками та артилерією. Внаслідок цих атак загинула 171 цивільна особа", - додав Костін.
Нагадаємо
Методи, які зараз використовує Україна для документування міжнародних злочинів, які вчиняє росія, ще не використовувала жодна країна світу в тих війнах або конфліктах, що були раніше. Методи досліджень відкритих джерел, дані розвідувальної інформації, дані наших міжнародних партнерів, дані у соціальних мережах та інші цікаві методи дозволяють вже зараз документувати злочини рф.