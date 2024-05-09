За последний месяц враг совершил более 1600 атак на мирные города ракетами, беспилотниками и артиллерией - Костин

Генеральный прокурор Андрей Костин вместе с Министром юстиции Денисом Малюськой принял участие во встрече министров юстиции G7 в Венеции. На встрече Костин рассказал, что только за последний месяц враг совершил более 1600 атак на мирные города ракетами, беспилотниками и артиллерией. В результате этих атак погиб 171 гражданский человек.

Об этом Костин написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Как сообщил Костин, он вместе с министром юстиции Денисом Малюськой принял участие во встрече министров юстиции G7, которая была посвящена Украине.

Благодаря мужеству украинского народа и поддержке партнеров Украина устойчиво противостоит жестокой и неспровоцированной агрессии России. И даже в условиях вызовов военного времени мы упорно работаем над повышением прозрачности и эффективности нашей системы правосудия.Мы благодарны странам "Большой семерки" за поддержку в борьбе с агрессором, а также за помощь и стратегические консультации во внедрении лучших международных практик хорошего управления - сказал Костин.

Он отметил, что общая цель - остановить Россию раз и навсегда.

"Для этого мы должны действовать решительно, действовать сообща и действовать уже сейчас. Каждый день промедления стоит жизней невинных людей. Только за последний месяц враг совершил более 1600 атак на мирные города ракетами, беспилотниками и артиллерией. В результате этих атак погиб 171 гражданский человек", - добавил Костин.

Напомним,

Методы, которые сейчас использует Украина для документирования международных преступлений, которые совершает россия, еще не использовала ни одна страна мира в тех войнах или конфликтах, которые были раньше. Методы исследований открытых источников, данные разведывательной информации, данные наших международных партнеров, данные в социальных сетях и другие интересные методы позволяют уже сейчас документировать преступления рф.