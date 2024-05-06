Методи, які використовує Україна для документування злочинів рф, ще не використовувалися у світі - Офіс генпрокурора

Методи, які зараз використовує Україна для документування міжнародних злочинів, які вчиняє росія, ще не використовувала жодна країна світу в тих війнах або конфліктах, що були раніше. Методи досліджень відкритих джерел, дані розвідувальної інформації, дані наших міжнародних партнерів, дані у соціальних мережах та інші цікаві методи дозволяють вже зараз документувати злочини рф. Про це Громадському радіо розповів керівник департаменту воєнних злочинів Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов, передає УНН.

Деякі методи для документування міжнародних злочинів, які зараз використовує Україна, не використовувала жодна країна світу в тих конфліктах, які були раніше. Одним з першим вироків за воєнні злочини, який вже підтримав Верховний суд, став вирок військовому комісару рф з Криму, який примушував наших громадян, які опинились в окупації, служити на боці агресора. Це воєнний злочин, передбачений, зокрема, Римським статутом

Він підкреслив, що в цій справі слідчий та прокурор не мали доступу до тимчасово окупованих територій, а справа побудована переважно на якісному вивченні матеріалів з відкритих джерел.

Це нова ера у розслідуванні і переслідуванні за злочини. З'явилися нові методи, які дозволяють якісно відпрацювати доказову базу, не маючи фізичного доступу до території. Тому зараз ми не сидимо і не чекаємо, поки Сили Оборони України звільнять нашу територію, щоб лише потім почати збирати докази. В цьому контексті Україна має унікальний досвід