Методы, которые использует Украина для документирования преступлений рф, еще не использовались в мире - Офис генпрокурора

Методы, которые сейчас использует Украина для документирования международных преступлений, которые совершает россия, еще не использовала ни одна страна мира в тех войнах или конфликтах, которые были раньше. Методы исследований открытых источников, данные разведывательной информации, данные наших международных партнеров, данные в социальных сетях и другие интересные методы позволяют уже сейчас документировать преступления рф. Об этом Громадському радио рассказал руководитель департамента военных преступлений Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, передает УНН.

Некоторые методы для документирования международных преступлений, которые сейчас использует Украина, не использовала ни одна страна мира в тех конфликтах, которые были раньше. Одним из первых приговоров за военные преступления, который уже поддержал Верховный суд, стал приговор военному комиссару рф из Крыма, который заставлял наших граждан, оказавшихся в оккупации, служить на стороне агрессора. Это военное преступление, предусмотренное, в частности, Римским статутом - сказал Белоусов.

Он подчеркнул, что в этом деле следователь и прокурор не имели доступа к временно оккупированным территориям, а дело построено преимущественно на качественном изучении материалов из открытых источников.

Это новая эра в расследовании и преследовании за преступления. Появились новые методы, которые позволяют качественно отработать доказательную базу, не имея физического доступа к территории. Поэтому сейчас мы не сидим и не ждем, пока Силы Обороны Украины освободят нашу территорию, чтобы только потом начать собирать доказательства. В этом контексте Украина имеет уникальный опыт - добавил Белоусов.

По его словам, методы исследований открытых источников, данные разведывательной информации, данные наших международных партнеров, данные в социальных сетях и другие методы позволяют уже сейчас документировать преступления рф.

Напомним

По состоянию на апрель 2024 года 100 высокопоставленным российским военным было сообщено о подозрении в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также совершении военных преступлений, 15 из них - по двум статьям.

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