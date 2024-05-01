Сотня російських вищих офіцерів заочно отримали підозри за вчинені воєнні злочини - Офіс Генпрокурора

Вже 100 росіянам із вищого офіцерського складу зс рф оголосили про підозру. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора із посиланням на звіт Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, передає УНН.

Станом на квітень 2024 року, 100 представникам вищого військового командування зс рф повідомлено про підозру у підготовці, розв'язуванні та веденні агресивної війни, а також у вчиненні воєнних злочинів (ст. 437 та 438 ККУ). З них 15 особам повідомлено про підозри по двум статтям.

Деталі

За даними прокурорів за статтею 437 (злочин агресії) підозру заочно отримали 43 представники вищого офіцерського складу ворожої армії. Обвинувальні акти щодо 11 з них вже скеровані до суду. Серед них: генерал-полковник, який керував військовою операцією зі спроби захоплення територій Чернігівської, Сумської та Київської областей та генерал-лейтенант, який віддав наказ захопити Маріуполь і штурмувати "Азовсталь".

Порушення статті 438 (воєнні злочини) закидають 72 представникам вищого командування зс рф. Обвинувальні акти щодо 40 з них направлені до суду. Вже є рішення щодо 8 осіб. Зокрема засуджені 4 полковники, 3 майори та 1 генерал-лейтенант.

У першому кварталі 2024 року про підозру повідомлено 8 представникам військового командування рф, чотирьом з яких повідомлено про підозри по двум статтям. Одну особу засуджено. Серед підозрюваних: генерал-полковник, який віддавав накази системно обстрілювати "Харківський фізико-технічний інститут", де розміщена ядерна підкритична установка "Джерело нейтронів". Серед засуджених: майор, який розстріляв українського військовополоненого та знущався над цивільними.