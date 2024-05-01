Сотня российских высших офицеров заочно получили подозрения за совершенные военные преступления - Офис Генпрокурора

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  39085 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  55769 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  66159 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  100078 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100018 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103033 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  124922 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120098 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128261 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154620 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

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Сотня российских высших офицеров заочно получили подозрения за совершенные военные преступления - Офис Генпрокурора

Сотня российских высших офицеров заочно получили подозрения за совершенные военные преступления - Офис Генпрокурора

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Новая обсерватория в Чили - самая высокая в мире - имеет целью выявить происхождение планет и галактик

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Апрель в Киеве стал третьим самым теплым за последние 144 года

Апрель в Киеве стал третьим самым теплым за последние 144 года

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Обстрел села на Харьковщине: 67-летняя женщина умерла в больнице

Обстрел села на Харьковщине: 67-летняя женщина умерла в больнице

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Евровидение-2024: постановщицей номера alyona alyona & Jerry Heil стала известный режиссер Таня Муиньо

Евровидение-2024: постановщицей номера alyona alyona & Jerry Heil стала известный режиссер Таня Муиньо

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Белый дом обязал разведку США делиться данными о КНР и РФ с частным сектором и международными партнерами

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Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза

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Шесть оппозиционных партий Грузии призвали полицию не подчиняться приказам властей

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В оккупированном Мариуполе слышали взрывы: "горячо" было в районе базирования врага

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Атака рф на Харьков привела к 10 пострадавшим, по области враг бил КАБами и из РСЗО

Атака рф на Харьков привела к 10 пострадавшим, по области враг бил КАБами и из РСЗО

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Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  152585 просмотра

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"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  152933 просмотра
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Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  168911 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  192786 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  224315 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  225619 просмотра

Сотня российских высших офицеров заочно получили подозрения за совершенные военные преступления - Офис Генпрокурора

По состоянию на апрель 2024 года 100 высокопоставленным российским военным было сообщено о подозрении в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также совершении военных преступлений, 15 из них - по двум статьям.

Война •   •  2741 просмотра
Сотня российских высших офицеров заочно получили подозрения за совершенные военные преступления - Офис Генпрокурора

Новая обсерватория в Чили - самая высокая в мире - имеет целью выявить происхождение планет и галактик

Новая обсерватория, построенная японскими учеными на высоте 5 640 метров в чилийской пустыне Атакама, которая сейчас является самой высокой астрономической обсерваторией в мире, имеет целью раскрыть тайны происхождения Вселенной и темной энергии с помощью уникального 6,5-метрового инфракрасного телескопа.

Новости Мира •   •  2327 просмотра
Новая обсерватория в Чили - самая высокая в мире - имеет целью выявить происхождение планет и галактик

Апрель в Киеве стал третьим самым теплым за последние 144 года

Киев пережил третий самый теплый апрель за последние 144 года: средняя температура воздуха составила 12,8°C, что на 2,8°C выше климатической нормы, а осадков выпало 78 мм, или 186% месячной нормы.

Киев •   •  3455 просмотра
Апрель в Киеве стал третьим самым теплым за последние 144 года

Обстрел села на Харьковщине: 67-летняя женщина умерла в больнице

В больнице скончалась 67-летняя женщина, раненная во время обстрела села Лелюковка Харьковской области.

Война •   •  4794 просмотра
Обстрел села на Харьковщине: 67-летняя женщина умерла в больнице

Евровидение-2024: постановщицей номера alyona alyona & Jerry Heil стала известный режиссер Таня Муиньо

Представители Украины на Евровидении 2024 alyona alyona &amp; Jerry Heil сотрудничают с известным украинским режиссером Таней Муиньо, стремясь как можно лучше представить свою страну через выступление, воспевающее женскую силу, стойкость и единство.

Культура •   •  3866 просмотра
Евровидение-2024: постановщицей номера alyona alyona & Jerry Heil стала известный режиссер Таня Муиньо

Белый дом обязал разведку США делиться данными о КНР и РФ с частным сектором и международными партнерами

Байден поручил американской разведке делиться данными об угрозах со стороны Китая и России с частным сектором и международными партнерами для усиления безопасности критически важной инфраструктуры США.

политика •   •  5828 просмотра
Белый дом обязал разведку США делиться данными о КНР и РФ с частным сектором и международными партнерами

Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза

Украина намерена хранить около 4 миллиардов кубометров газа для иностранных компаний и трейдеров этой зимой, что на 60% больше, чем в прошлом году, несмотря на российские атаки на ее энергетическую инфраструктуру.

Война •   •  6441 просмотра
Украина надеется увеличить хранение газа для Европы на зиму на 60%, иностранные трейдеры возобновили закачку - глава Нафтогаза

Шесть оппозиционных партий Грузии призвали полицию не подчиняться приказам властей

Шесть оппозиционных партий Грузии осудили жестокий разгон полицией митинга против закона об "иностранных агентах", назвав его разрывом связей с народом и свободным миром, и пообещали продолжать мирные протесты и добиваться изменений в правительстве.

Новости Мира •   •  5495 просмотра
Шесть оппозиционных партий Грузии призвали полицию не подчиняться приказам властей

В оккупированном Мариуполе слышали взрывы: "горячо" было в районе базирования врага

В оккупированном Мариуполе, Украина, прогремели взрывы, задымление вблизи российской базы, что побудило оккупационные войска к передислокации и усиленным проверкам.

Война •   •  6661 просмотра
В оккупированном Мариуполе слышали взрывы: "горячо" было в районе базирования врага

Правительство удвоило лимит на кредиты для производителей животноводческой отрасли

Кабинет Министров удвоил кредитный лимит по программе "Доступные кредиты 5-7-9" для стимулирования развития животноводческой отрасли и привлечения инвестиций.

Экономика •   •  6459 просмотра
Правительство удвоило лимит на кредиты для производителей животноводческой отрасли