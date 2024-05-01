Сотня российских высших офицеров заочно получили подозрения за совершенные военные преступления - Офис Генпрокурора

Уже 100 россиянам из высшего офицерского состава ВС РФ объявили о подозрении. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора со ссылкой на отчет Департамента противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта, передает УНН.

По состоянию на апрель 2024 года, 100 представителям высшего военного командования ВС РФ сообщено о подозрении в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также в совершении военных преступлений (ст. 437 и 438 УКУ). Из них 15 лицам сообщено о подозрениях по двум статьям. - отметили в Офисе Генпрокурора.

Детали

По данным прокуроров по статье 437 (преступление агрессии) подозрение заочно получили 43 представителя высшего офицерского состава вражеской армии. Обвинительные акты в отношении 11 из них уже направлены в суд. Среди них: генерал-полковник, который руководил военной операцией по попытке захвата территорий Черниговской, Сумской и Киевской областей и генерал-лейтенант, который отдал приказ захватить Мариуполь и штурмовать "Азовсталь".

Нарушение статьи 438 (военные преступления) вменяют 72 представителям высшего командования ВС РФ. Обвинительные акты в отношении 40 из них направлены в суд. Уже есть решение в отношении 8 человек. В частности осуждены 4 полковника, 3 майора и 1 генерал-лейтенант.

В первом квартале 2024 года о подозрении сообщено 8 представителям военного командования рф, четырем из которых сообщено о подозрениях по двум статьям. Один человек осужден. Среди подозреваемых: генерал-полковник, который отдавал приказы системно обстреливать "Харьковский физико-технический институт", где размещена ядерная подкритическая установка "Источник нейтронов". Среди осужденных: майор, который расстрелял украинского военнопленного и издевался над гражданскими. - поделились последними приговорами в Офисе Генпрокурора.

Отмечается, что Департамент противодействия преступлениям, совершенным в условиях вооруженного конфликта продолжает активно работать над установлением и привлечением к ответственности всех, кто причастен к совершению преступлений против Украины в ходе полномасштабного вторжения рф.