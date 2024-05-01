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рф совершила экологических преступлений в Украине на более 60 млрд долларов - Стрелец
По словам министра экологии Украины, россия совершила более 4700 экологических преступлений на территории Украины на сумму более 60 миллиардов долларов, вызвав массовое загрязнение воздуха, воды и оставив 25% украинской земли потенциально заминированными.
В армии Колумбии обнаружили масштабную нехватку патронов и оружия - президент
Колумбийские военные потеряли миллионы боеприпасов, тысячи гранат и ракет из-за внутренней коррупции и коммерциализации оружия сетями в вооруженных силах и среди гражданских лиц.
Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение
Президент Зеленский уволил Юрия Гузинца с должности председателя Ужгородской районной государственной администрации после того, как согласовал его назначение заместителем председателя Закарпатской областной государственной администрации.
Украина и Польша работают над возможностью детям учиться украинскому языку в польских школьных программах
Украина и Польша работают над тем, чтобы украинские дети могли изучать украинский язык и литературу по польским школьным программам, начиная с сентября.
Войска рф обстреляли из "Ураганов" Горняк в Донецкой области: известно о двух погибших и шестерых раненых
российские войска обстреляли из установок «Ураган» город Горняк Донецкой области, в результате чего 2 погибших и ранены 6 человек.
Инструкция по доению полумертвой коровы: что думают соцсети о "клубе белого бизнеса" Гетманцева
Законопроект о "клубе белого бизнеса" Даниила Гетманцева, главы налогового комитета Верховной Рады, был раскритикован как инструкция по доению бизнеса, который не входит в привилегированный "белый список", что создает благоприятную среду для коррупции и дискриминации тех, кто не является его членами.
Сотня российских высших офицеров заочно получили подозрения за совершенные военные преступления - Офис Генпрокурора
По состоянию на апрель 2024 года 100 высокопоставленным российским военным было сообщено о подозрении в подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны, а также совершении военных преступлений, 15 из них - по двум статьям.
Новая обсерватория в Чили - самая высокая в мире - имеет целью выявить происхождение планет и галактик
Новая обсерватория, построенная японскими учеными на высоте 5 640 метров в чилийской пустыне Атакама, которая сейчас является самой высокой астрономической обсерваторией в мире, имеет целью раскрыть тайны происхождения Вселенной и темной энергии с помощью уникального 6,5-метрового инфракрасного телескопа.
Апрель в Киеве стал третьим самым теплым за последние 144 года
Киев пережил третий самый теплый апрель за последние 144 года: средняя температура воздуха составила 12,8°C, что на 2,8°C выше климатической нормы, а осадков выпало 78 мм, или 186% месячной нормы.
Обстрел села на Харьковщине: 67-летняя женщина умерла в больнице
В больнице скончалась 67-летняя женщина, раненная во время обстрела села Лелюковка Харьковской области.