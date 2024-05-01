рф совершила экологических преступлений в Украине на более 60 млрд долларов - Стрелец

На сегодня рф совершила более 4700 экологических преступлений на территории Украины на сумму более 60 млрд долларов США. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец в интервью литовскому общественному вещателю LRT, передает УНН.

"Они (россияне - ред.) используют нашу Кинбурнскую косу как военную базу. Я верю, что однажды мы соберем все данные и пришлем россиянам счет, чтобы они заплатили за все эти преступления против природы", - сказал Стрелец.

Стрелец заявил, что, по имеющимся на данный момент данным, российская армия совершила по меньшей мере 4,6 тыс. экологических преступлений, некоторые из которых уже оцениваются в 60,5 млрд. евро. Однако он не сомневался, что эта сумма увеличится после окончания войны, когда вся информация будет собрана.

«Ущерб природе гораздо больше, чем инфраструктуре... Конечно, здесь речь идет о цифрах. Однако есть вещи, которые невозможно измерить. Например, сколько стоит уничтоженный лес? Дело не просто в цене древесины за кубометр на рынке, это природа, и невозможно назвать ее цену только в долларах или евро", - отметил министр.

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На вопрос, какие основные последствия войны для окружающей среды, Стрелец ответил: "Можно сказать, что война - это самая большая экологическая катастрофа в истории Украины. Последствия этой катастрофы пока оценить сложно, они наносят ущерб не только Украине, но и всему региону, а может, даже всему миру.

Я всегда говорю, что окружающая среда не имеет границ. Вместе с коллегами-экологами мы собираем данные, подсчитываем ущерб не только Украине, но и всему миру. Сегодня мы установили более 4,6 тысячи преступлений. Более чем через год после начала войны ущерб природе оценили в 60,5 миллиарда долларов".

По его словам, загрязнение воздуха составляет почти половину всего военного ущерба.

"Дополнительные выбросы парниковых газов ускоряют климатический кризис. И одна из самых больших проблем для нас - это разминирование. Украина сегодня является самой заминированной страной в мире. Я думаю, что 25% территории Украины может быть заминирована. Мы понимаем, что с этой проблемой нам придется бороться даже не через годы, а через десятилетия", - рассказал Стрелец.

Еще одной проблемой, по его словам является загрязнение воды.

"Мы понимаем, что сейчас в наших реках и озерах очень много загрязняющих, вредных веществ. Этому способствуют не только военные действия, но и перемещение людей. У нас много беженцев, которые переехали из Восточной Украины в Западную. В результате некоторые водоочистные сооружения находятся под огромным давлением, что влияет на водоемы в природе", - сказал Стрелец.