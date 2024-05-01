рф скоїла екологічних злочинів в Україні на понад 60 млрд доларів - Стрілець

На сьогодні рф скоїла понад 4700 екологічних злочинів на території України на суму понад 60 млрд доларів США. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в інтерв'ю литовському суспільному мовнику LRT, передає УНН.

"Вони (росіяни – ред.) використовують нашу Кінбурнську косу як військову базу. Я вірю, що одного разу ми зберемо всі дані та надішлемо росіянам рахунок, щоб вони заплатили за всі ці злочини проти природи", - сказав Стрілець.

Стрілець заявив, що, за наявними на даний момент даними, російська армія скоїла щонайменше 4,6 тис. екологічних злочинів, деякі з яких вже оцінюються в 60,5 млрд. євро. Однак він не сумнівався, що ця сума збільшиться після закінчення війни, коли всю інформацію буде зібрано.

"Збитки природі набагато більші, ніж інфраструктурі…Звичайно, тут йдеться про цифри. Однак є речі, які неможливо виміряти. Наприклад, скільки коштує знищений ліс? Справа не просто у ціні деревини за кубометр на ринку, це природа, і неможливо назвати її ціну лише у доларах чи євро", - зазначив міністр.

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На запитання, які основні наслідки війни для довкілля, Стрілець відповів: "Можна сказати, що війна – це найбільша екологічна катастрофа в історії України. Наслідки цієї катастрофи поки що оцінити складно, вони завдають шкоди не лише Україні, а й усьому регіону, а може, навіть усьому світу.

Я завжди говорю, що навколишнє середовище не має меж. Разом із колегами-екологами ми збираємо дані, підраховуємо збитки не лише Україні, а й усьому світу. Сьогодні ми встановили понад 4,6 тисячі. злочини. Більш ніж через рік після початку війни збитки природі оцінили у 60,5 мільярда доларів".

За його словами, забруднення повітря становить майже половину всього військового збитку.

"Додаткові викиди парникових газів прискорюють кліматичну кризу. І одна із найбільших проблем для нас – це розмінування. Україна сьогодні є найзамінованішою країною у світі. Я думаю, що 25% території України може бути замінована. Ми розуміємо, що із цією проблемою нам доведеться боротися навіть не через роки, а через десятиліття", - розповів Стрілець.

Ще однією проблемою, за його словами є забруднення води.

"Ми розуміємо, що зараз у наших річках та озерах дуже багато забруднюючих, шкідливих речовин. Цьому сприяють не тільки військові дії, а й переміщення людей. У нас багато біженців, які переїхали зі Східної України до Західної. В результаті деякі водоочисні споруди знаходяться під величезним тиском, що впливає на водоймища в природі", - сказав Стрілець.