рф скоїла екологічних злочинів в Україні на понад 60 млрд доларів - Стрілець

ukenru
19:41 • 29350 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 75914 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 104602 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 107781 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 218354 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 152201 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 143319 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131359 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121386 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112756 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
67 %
749 мм
Ясно, опадів не очікується в найближчі 2 години
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 143757 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 118453 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 124112 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 129696 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

14:45 • 105232 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 218344 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 378029 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 436216 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 444974 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 354720 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 104595 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 124112 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 118453 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 96523 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 106543 перегляди
Актуальне
рф скоїла екологічних злочинів в Україні на понад 60 млрд доларів - Стрілець

рф скоїла екологічних злочинів в Україні на понад 60 млрд доларів - Стрілець

Київ • УНН

 • 18063 перегляди

За словами міністра екології України, росія скоїла понад 4700 екологічних злочинів на території України на суму понад 60 мільярдів доларів, спричинивши масове забруднення повітря, води та залишивши 25% української землі потенційно замінованими.

На сьогодні рф скоїла понад 4700 екологічних злочинів на території України на суму понад 60 млрд доларів США. Про це заявив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець в інтерв'ю литовському суспільному мовнику LRT, передає УНН.

"Вони (росіяни – ред.) використовують нашу Кінбурнську косу як військову базу. Я вірю, що одного разу ми зберемо всі дані та надішлемо росіянам рахунок, щоб вони заплатили за всі ці злочини проти природи", - сказав Стрілець.

Стрілець заявив, що, за наявними на даний момент даними, російська армія скоїла щонайменше 4,6 тис. екологічних злочинів, деякі з яких вже оцінюються в 60,5 млрд. євро. Однак він не сумнівався, що ця сума збільшиться після закінчення війни, коли всю інформацію буде зібрано.

"Збитки природі набагато більші, ніж інфраструктурі…Звичайно, тут йдеться про цифри. Однак є речі, які неможливо виміряти. Наприклад, скільки коштує знищений ліс? Справа не просто у ціні деревини за кубометр на ринку, це природа, і неможливо назвати її ціну лише у доларах чи євро", - зазначив міністр.

Експерти розслідують триваючу екологічну катастрофу, спричинену руйнуванням Росією Каховської ГЕС19.04.24, 18:30 • 225250 переглядiв

На запитання, які основні наслідки війни для довкілля, Стрілець відповів: "Можна сказати, що війна – це найбільша екологічна катастрофа в історії України. Наслідки цієї катастрофи поки що оцінити складно, вони завдають шкоди не лише Україні, а й усьому регіону, а може, навіть усьому світу.

Я завжди говорю, що навколишнє середовище не має меж. Разом із колегами-екологами ми збираємо дані, підраховуємо збитки не лише Україні, а й усьому світу. Сьогодні ми встановили понад 4,6 тисячі. злочини. Більш ніж через рік після початку війни збитки природі оцінили у 60,5 мільярда доларів".

За його словами, забруднення повітря становить майже половину всього військового збитку.

"Додаткові викиди парникових газів прискорюють кліматичну кризу. І одна із найбільших проблем для нас – це розмінування. Україна сьогодні є найзамінованішою країною у світі. Я думаю, що 25% території України може бути замінована. Ми розуміємо, що із цією проблемою нам доведеться боротися навіть не через роки, а через десятиліття", - розповів Стрілець.

Ще однією проблемою, за його словами є забруднення води.

"Ми розуміємо, що зараз у наших річках та озерах дуже багато забруднюючих, шкідливих речовин. Цьому сприяють не тільки військові дії, а й переміщення людей. У нас багато біженців, які переїхали зі Східної України до Західної. В результаті деякі водоочисні споруди знаходяться під величезним тиском, що впливає на водоймища в природі", - сказав Стрілець.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
ukrainaУкраїна
kakhovska-hrebliaКаховська гребля
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,683.60
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,827.47