Україна зменшила, а не збільшила кількість обмежень: Малюська про нову заяву до Ради Європи

Україна в квітні не призупинила захист прав, а навпаки прибрала застереження щодо обмеження низки прав. Про це повідомив міністр юстиції Денис Малюська на своїй сторінці у Facebook, коментуючи заяву його міністерства до Ради Європи про частковий тимчасовий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та свобод людини, передає УНН.

Сьогодні день почався з новин телеграм каналів: "ми призупинили захист права на власність та вільні вибори. Почав обдзвонювати колег, що ж ми там примудрилися на третій рік війни призупинити та ще й без мого відома? Доповідаю: нічого! Повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав ми дійсно надіслали практично одразу після запровадження воєнного стану у 2022 році - це частина наших міжнародних зобовʼязань (подібні повідомлення надсилаються ще з 2015 року)

Він зазначив, що це не ноу-хау й так чинять усі країни, які ведуть війну, крім рф звісно, у них з правами людини завжди погано.

У квітні 2024 ми в черговий раз уточнили перелік існуючих обмежень і зменшили його. (Періодичний перегляд наших повідомлень та можливих обмежень - теж наші міжнародні зобовʼязання). Ще раз: Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки - переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав