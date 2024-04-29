Україна повідомила Єврораду про частковий відступ від конвенції з прав людини: про що йдеться
Київ • УНН
На час воєнного стану військове керівництво України має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі та примусово вилучати приватне чи комунальне майно для державних потреб в умовах воєнного стану, згідно з оновленим переліком прав і свобод.
Міністерство юстиції України оновило перелік прав та свобод, щодо яких можуть бути обмежені люди в Україні, і повідомив про це Єврораду. Про це пише УНН з посиланням на документ.
Деталі
Згідно з документом, військове керівництво країни має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави.
У тексті посилаються на те, що в Україні вже тривалий час введено воєнний стан. Статтею 15 Конвенції про права людини передбачено, що в цей період можуть бути введені тимчасові обмеження на конституційні права людей. Це поширюється на такі статті:
- недоторканність житла (стаття 30);
- таємниця телефонних переговорів, листування та поштових відправлень (стаття 31);
- невтручання в особисте і сімейне життя (стаття 32);
- свобода пересування, право на перетин кордону та повернення в Україну (стаття 33);
- право на свободу думки і слова, а також вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34);
- право брати участь в управлінні державними справами і референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, рівний доступ до державної служби (стаття 38);
- право на мирні мітинги і демонстрації (стаття 39);
- право на володіння і розпорядження власним майном (стаття 41);
- право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (стаття 42);
- право на освіту (стаття 53).
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Які заходи може здійснювати військове командування
Відповідно, як свідчить далі текст опублікованого документа, військове командування може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини здійснювати такі правові заходи:
- здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи (п. 4);
- запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень) у встановленому порядку (п. 5);
- встановлювати в установленому порядку особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства (п. 5);
- встановлювати в установленому порядку пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також пересування транспортних засобів (п. 6);
- проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленому порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України (п. 7);
- забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів (п. 8);
- встановлювати в установленому порядку заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан (п. 10);
- заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце (місця перебування) без відповідного дозволу (п. 16);
- встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб (п. 17).
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