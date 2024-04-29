Україна повідомила Єврораду про частковий відступ від конвенції з прав людини: про що йдеться

ukenru
19:41 • 34692 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

17:57 • 83215 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

17:57 • 109316 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

16:38 • 111791 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 224821 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 154122 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 144824 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 131818 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121545 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112803 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.7 м/с
70 %
749 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

Україна завершує опалювальний сезон та вже почала підготовку до наступного - віцепрем'єр

29 березня, 12:10 • 146838 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122398 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128167 перегляди
"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

"Можна скільки завгодно говорити у США, що "припинення вогню працює", заперечуючи реальність": керівник ЦПД висловився про атаки рф

29 березня, 14:13 • 132856 перегляди
На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

На фронті 143 бойових зіткнення: на Покровському напрямку окупанти здійснили 58 атак

29 березня, 14:45 • 108553 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 224822 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 382577 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 438781 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 447302 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 356853 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

17:57 • 109316 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 128167 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 122398 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 97747 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107292 перегляди
Актуальне
Україна повідомила Єврораду про частковий відступ від конвенції з прав людини: про що йдеться

Україна повідомила Єврораду про частковий відступ від конвенції з прав людини: про що йдеться

Київ • УНН

 • 101184 перегляди

На час воєнного стану військове керівництво України має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі та примусово вилучати приватне чи комунальне майно для державних потреб в умовах воєнного стану, згідно з оновленим переліком прав і свобод.

Міністерство юстиції України оновило перелік прав та свобод, щодо яких можуть бути обмежені люди в Україні, і повідомив про це Єврораду. Про це пише УНН з посиланням на документ.

Деталі 

Згідно з документом, військове керівництво країни має право обмежувати свободу пересування громадян, оглядати речі, а також примусово відчужувати майно для потреб держави.

У тексті посилаються на те, що в Україні вже тривалий час введено воєнний стан. Статтею 15 Конвенції про права людини передбачено, що в цей період можуть бути введені тимчасові обмеження на конституційні права людей. Це поширюється на такі статті:

  • недоторканність житла (стаття 30);
  • таємниця телефонних переговорів, листування та поштових відправлень (стаття 31);
  • невтручання в особисте і сімейне життя (стаття 32);
  • свобода пересування, право на перетин кордону та повернення в Україну (стаття 33);
  • право на свободу думки і слова, а також вільне вираження своїх поглядів і переконань (стаття 34);
  • право брати участь в управлінні державними справами і референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та місцевого самоврядування, рівний доступ до державної служби (стаття 38);
  • право на мирні мітинги і демонстрації (стаття 39);
  • право на володіння і розпорядження власним майном (стаття 41);
  • право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом (стаття 42);
  • право на освіту (стаття 53).

Держдеп США вніс телемарафон "Єдині новини" до звіту щодо порушень прав людини24.04.24, 12:00 • 18104 перегляди

Які заходи може здійснювати військове командування

Відповідно, як свідчить далі текст опублікованого документа, військове командування може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини здійснювати такі правові заходи:

  • здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідні документи (п. 4);
  • запровадити комендантську годину (заборону перебування на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень) у встановленому порядку (п. 5);
  • встановлювати в установленому порядку особливий режим в'їзду і виїзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства (п. 5); 
  • встановлювати в установленому порядку пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також пересування транспортних засобів (п. 6);
  • проводити в установленому порядку огляд речей, транспортних засобів, багажу і вантажобагажу, службових приміщень і житла громадян, за винятком встановленому порядку, за винятком обмежень, встановлених Конституцією України (п. 7);
  • забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів (п. 8);
  • встановлювати в установленому порядку заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан (п. 10);
  • заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання (місце (місця перебування) без відповідного дозволу (п. 16);
  • встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб (п. 17).

Нагадаємо

Згідно з законом про мобілізацію №10449 представники ТЦК і СП можуть вилучити транспортний засіб на потреби ЗСУ в українців, у власності яких є більше одного транспортного засобу.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоВійнаПолітика
ministerstvo-yustytsii-ukrainaМіністерство юстиції України
rada-yevropyРада Європи
derzhavnyi-departament-sshaДержавний департамент США
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$82,497.50
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,820.63