Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь

Министерство юстиции Украины обновило перечень прав и свобод, в отношении которых могут быть ограничены люди в Украине, и сообщило об этом Евросовету. Об этом пишет УНН со ссылкой на документ.

Детали

Согласно документу, военное руководство страны имеет право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства.

В тексте ссылаются на то, что в Украине уже длительное время введено военное положение. Статьей 15 Конвенции о правах человека предусмотрено, что в этот период могут быть введены временные ограничения на конституционные права людей. Это распространяется на следующие статьи:

неприкосновенность жилища (статья 30);

тайна телефонных переговоров, переписки и почтовых отправлений (статья 31);

невмешательство в личную и семейную жизнь (статья 32);

свобода передвижения, право на пересечение границы и возвращение в Украину (статья 33);

право на свободу мысли и слова, а также свободное выражение своих взглядов и убеждений (статья 34);

право участвовать в управлении государственными делами и референдумах, свободно избирать и быть избранными в органы государственной власти и местного самоуправления, равный доступ к государственной службе (статья 38);

право на мирные митинги и демонстрации (статья 39);

право на владение и распоряжение собственным имуществом (статья 41);

право на предпринимательскую деятельность, не запрещенную законом (статья 42);

право на образование (статья 53).

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Какие меры может осуществлять военное командование

Соответственно, как свидетельствует далее текст опубликованного документа, военное командование может в пределах временных ограничений конституционных прав и свобод человека осуществлять следующие правовые меры:

осуществлять принудительное отчуждение объектов права частной или коммунальной собственности для нужд государства в условиях правового режима военного положения военного положения в порядке, установленном законом, и выдавать об этом соответствующие документы (п. 4);

ввести комендантский час (запрет пребывания на улицах и в других общественных местах в определенное время без специально выданных пропусков и удостоверений) в установленном порядке (п. 5);

устанавливать в установленном порядке особый режим въезда и выезда, ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства (п. 5);

устанавливать в установленном порядке передвижение граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также передвижение транспортных средств (п. 6);

проводить в установленном порядке досмотр вещей, транспортных средств, багажа и грузобагажа, служебных помещений и жилья граждан, за исключением установленном порядке, за исключением ограничений, установленных Конституцией Украины (п. 7);

запрещать проведение мирных собраний, митингов, шествий, демонстраций и других массовых мероприятий (п. 8);

устанавливать в установленном порядке запрет или ограничения по выбору места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение (п. 10);

запретить гражданам, состоящим на воинском или специальном учете, менять место жительства (место (места пребывания) без соответствующего разрешения (п. 16);

установить военно-жилищную обязанность для физических и юридических лиц (п. 17).

Напомним,

Согласно закону о мобилизации №10449 представители ТЦК и СП могут изъять транспортное средство на нужды ВСУ у украинцев, в собственности которых есть более одного транспортного средства.