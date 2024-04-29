Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  134682 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  116684 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  158627 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  147519 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  140591 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  125619 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  93841 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  84602 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153898 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

Эксклюзив
Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168359 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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23 апреля 2024, 08:23  •  396256 просмотра

Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь

На время военного положения военное руководство Украины имеет право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи и принудительно изымать частное или коммунальное имущество для государственных нужд в условиях военного положения, согласно обновленному перечню прав и свобод.

Общество •   •  1290 просмотра
Украина уведомила Евросовет о частичном отступлении от конвенции по правам человека: о чем идет речь

WSJ: Египет подготовил новый план по прекращению огня в Газе

Египет предлагает план прекращения огня, предусматривающий взаимный обмен заложниками и заключенными между ХАМАС и Израилем, а также трехнедельное перемирие и возможные долгосрочные переговоры.

Новости Мира •   •  1827 просмотра
WSJ: Египет подготовил новый план по прекращению огня в Газе

Сырский показал, как украинская авиация уничтожает оккупантов в Донецкой области и Запорожье

Силы обороны Украины 28 апреля нанесли два авиаудара по позициям российских оккупантов в Донецкой и Запорожской областях, попав в цели, что подтвердил Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Война •   •  3696 просмотра
Сырский показал, как украинская авиация уничтожает оккупантов в Донецкой области и Запорожье

Telegram заблокировал несколько чат-ботов, которые использовали Силы обороны Украины

Telegram заблокировал несколько украинских ботов, которые помогали собирать информацию для Вооруженных сил Украины, в частности бот "Еворог" и официальные боты ГУР и СБУ.

Война •   •  5702 просмотра
Telegram заблокировал несколько чат-ботов, которые использовали Силы обороны Украины

В Грузии полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста против закона об "иноагентах"

Во время протеста против закона об "иностранных агентах" в Тбилиси произошли столкновения между активистами и правоохранителями. Полиция применила слезоточивый газ против протестующих.

Новости Мира •   •  4805 просмотра
В Грузии полиция применила слезоточивый газ против участников акции протеста против закона об "иноагентах"

Эстония может ограничить работу еще одного КПП на границе с Россией

Эстония планирует закрыть пункт пересечения границы с Россией "Койдули" для лучшего выполнения санкций, уменьшения транспортных перевозок и экономии средств. О то это может привести к потере налоговых поступлений для местного муниципалитета.

Новости Мира •   •  6060 просмотра
Эстония может ограничить работу еще одного КПП на границе с Россией

Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области - Сырский

В то время, как на фронте обострилась ситуация, украинские военные установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области.

Война •   •  7499 просмотра
Силы обороны установили контроль над островом Нестрига в Херсонской области - Сырский

"Эвакуация с Полтавщины": в ГСЧС предупредили украинцев об очередном российском фейке

Украинцы в Полтавской области получили фейковые сообщения о якобы эвакуации, которые Государственная служба по чрезвычайным ситуациям опровергла как враждебную дезинформацию, направленную на дестабилизацию ситуации.

Война •   •  8609 просмотра
"Эвакуация с Полтавщины": в ГСЧС предупредили украинцев об очередном российском фейке

В Тбилиси активисты собрались на акцию протеста против закона об "иноагентах"

В воскресенье, 28 апреля, активисты собрались в Тбилиси на очередную акцию протеста против законопроекта об "иностранных агентах", скандируя "Нет российскому закону. Да - Европе", и двинулись к парламенту, окружив здание символической "живой цепью"

Новости Мира •   •  8012 просмотра
В Тбилиси активисты собрались на акцию протеста против закона об "иноагентах"

В Сумской области взрывы - СМИ

По сообщениям местных СМИ, в Сумах и Сумской области Украины прогремели взрывы после того, как во многих регионах была объявлена воздушная тревога.

Война •   •  14811 просмотра