Госдеп США внес телемарафон "Единые новости" в отчет по нарушениям прав человека

Государственный департамент Соединенных Штатов опубликовал отчет о нарушении прав человека в Украине за 2023 год. Среди прочего в документе также упоминается и телемарафон "Единые новости". Об этом пишет УНН со ссылкой на отчет Госдепа США.

Детали

В документе отмечается, что подписание указа о введении военного положения президентом Владимиром Зеленским в феврале 2022 года позволило ввести дальнейшие ограничения для СМИ и медиасвободы.

Например, национальный телемарафон - сменная платформа каналов, которые придерживаются правительственной линии относительно репортажей о войне - обеспечил беспрецедентный уровень контроля над телевизионными новостями в прайм-тайм. Мало того, некоторые СМИ сообщили об отстранении от выгодных контрактов на наземное вещание и давление со стороны Офиса президента еще весной 2022 года - говорится в отчете.

В Госдепе подчеркнули, что Конституция и законы Украины предусматривают свободу выражения мнений, в том числе для прессы и других СМИ, но власть не всегда уважала эти права.

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Также в отчете упоминается, что правительство запрещало, блокировало или накладывало санкции на СМИ и отдельных журналистов, которые считались угрозой национальной безопасности или которые выражали позицию, которая, по мнению властей, подрывала суверенитет и территориальную целостность страны

Некоторые ораторы, которые критиковали правительство, также были занесены в черный список правительственных новостных программ. Журналисты-расследователи, которые критиковали правительство, иногда становились мишенью негативных кампаний в социальных сетях, иногда через дружественные правительству каналы - указано в отчете Государственного департамента США.

Несмотря на это в ведомстве отметили, что за несколькими исключениями, на территории Украины люди обычно могут публично и частно критиковать правительство и обсуждать вопросы, представляющие общественный интерес, не опасаясь официальных репрессий.

Напомним

Результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) свидетельствуют, что больше украинцев не доверяют, чем доверяют телемарафону "Единые новости". По состоянию на февраль на февраль 2024 года программе доверяют лишь 36% опрошенных украинцев.

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