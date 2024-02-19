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Рівень недовіри українців до телемарафону перевищив показники довіри до нього - КМІС

Рівень недовіри українців до телемарафону перевищив показники довіри до нього - КМІС

Київ • УНН

 • 27153 перегляди

Вперше опитування показало, що більше українців не довіряють, ніж довіряють телемарафону "Єдині новини". Станом на лютий на лютий 2024 року програмі довіряють лише 36% опитаних українців

В Україні вперше зафіксували негативний баланс довіри-недовіри до телемарафону "Єдині новини". Станом на лютий на лютий 2024 року програмі довіряють лише 36% опитаних українців. Про це свідчать результати останнього опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), пише УНН.

Деталі 

Аналітики кажуть, що ідея телемарафону "Єдині новини" користувалася широкою підтримкою у 2022 році, але з 2023 року простежується стабільне зниження довіри. 

Останнє опитування зокрема вперше зафіксувало негативний баланс довіри-недовіри (тобто кількість тих, хто довіряє, зараз менше кількості тих, хто не довіряє) до телемарафону.

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Так, у грудні 2023 року 43% довіряли телемарафону "Єдині новини", не довіряли – 38%. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє

- резюмували в КМІС.
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У КМІС також підкреслили, що т, хто не довіряє В. Зеленському, значно більш критичні до телемарафону. Водночас і серед тих, хто довіряє В. Зеленському, телемарафону довіряють 48%, не довіряють – 33%.

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Результати опитування свідчать, що мешканці Заходу та Сходу більш критичні до телемарафону. Проте фактично у всіх регіонах не більше 40% довіряють йому.

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Доповнення

За словами директора КМІС Антона Грушецького, опитування засвідчують, що у все більшої кількості українців телемарафон "Єдині новини" викликає критичні зауваження. 

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Він також підкреслив, що після широкомасштабного вторгнення медіаландшафт в Україні суттєво змінився. Зокрема, у вересні 2023 року в опитуванні КМІС для Консультативної місії Європейського Союзу 77% респондентів відповіли, що зазвичай отримують інформацію з одного з інтернет-джерел (насамперед – з телеграм-каналів), а з новини на телебачення – 43%

Посилення громадського запиту на переформатування телемарафону не варто лишати осторонь і тим більше ігнорувати. Ще два місяці тому баланс довіри-недовіри "Єдиним новинам" був позитивний, зараз – уже негативний. Утім, і зараз ще є простір для рішень, які би задовольнили громадськість і дозволити трансформувати діяльність телемарафону у формат, який буде більш релевантним поточній внутрішній та зовнішній ситуації

- впевнений Грушецький. 

Довідково

Опитування проводилось упродовж 5-10 лютого 2024 року. Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера  на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів  опитано 1202 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року).

До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України, а також опитування не проводилося з громадянами за кордоном.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% - для показників, близьких до 10%, 1,4% - для показників, близьких до 5%. За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення

- резюмували в КМІС.

Нагадаємо

Т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що останнім часом почали підніматися питання про те, що телемарафон "Єдині новини" втратив свою актуальність, тому наразі залучені до проєкту телеканали розглядають варіанти зміни формату.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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