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У Раді вже обговорюють можливості регулювання Telegram - голова Нацради

У Раді вже обговорюють можливості регулювання Telegram - голова Нацради

Київ • УНН

 • 25608 перегляди

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення заявила, що українські законодавці обговорюють заходи щодо регулювання месенджера Telegram, оскільки він став проблемою, а його анонімна адміністрація не реагує на запити про видалення токсичного контенту.

У кулуарах Верховної Ради України вже обговорюють питання регулювання Telegram. Про це  в ефірі телемарафону заявила голова Нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк, пише УНН.

Деталі

Буквально минулого тижня я чула від певних народних депутатів думки про те, що нам потрібно вживати серйозних заходів (щодо Telegram - ред.). Інша справа - які пропонуються законопроєкти, їх треба добре продумувати і продумувати заходи. Але те, що цьому треба давати раду - це факт

- заявила Герасим'юк. 

Вона також розповіла, що Нацрада зверталась до адміністрації Telegram з листами і проханням вступити в комунікацію, і щоб вони видалили певний токсичний контент, але жодної відповіді немає

Аноніми не виходять з тіні. І в цілому це явище, з яким потрібно дуже серйозно боротися

- підкреслила голова Нацради.

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Доповнення

Окрім того, вона заявила, що в Україні 8 Telegram-каналів місцевого значення звернулись до Нацради і зареєструвались, як медіа. 

Це локальні Telegram-канали певних власників, які створили там аккаунти і вони зареєструвались, як медіа. І це чудово, бо ми знаємо з ким говоримо, ми можемо з ними поспілкуватись в разі коли там щось помітимо які неприємності

- впевнена Ольга Герасим'юк

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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