В Раде уже обсуждают возможности регулирования Telegram - глава Нацсовета

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Возможное вмешательство директора юрдепартамента НБУ Зимы в работу ФГВФЛ может иметь серьезные последствия - адвокат
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Президент УСПП призвал назвать фамилии налоговиков, которые вредят бизнесу

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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт
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Фирмы, которые поставляли продукты в армию еще со времен януковича, любые изменения к лучшему в этой сфере воспринимают как удар по их монополии - военный эксперт

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Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"
13.02.24  •  140051 просмотра

Директор юрдепартамента НБУ имел конфликт интересов при рекомендациях ФГВФЛ об отзыве исков банка "Конкорд"

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
12.02.24  •  201060 просмотра

ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
12.02.24  •  222286 просмотра

Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  316802 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  356210 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

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Глава Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания заявила, что украинские законодатели обсуждают меры по регулированию мессенджера Telegram, поскольку он стал проблемой, а его анонимная администрация не реагирует на запросы об удалении токсичного контента.

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НАПК разъяснило, какие документы должны подать новые медицинские декларанты от военных, консультативных и экспертных медицинских комиссий до конца марта.

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Декларирование снова под угрозой: какую жалобу рассматривает КСУ и почему это важно

Конституционный Суд Украины начал рассмотрение дела о конституционности отдельных положений закона, которые обязывают чиновников подавать электронные декларации об имущественном состоянии и доходах.

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Сейчас в Украине нет ни одной женщины-пилота F-16, но представитель командования Воздушных сил надеется, что это изменится в будущем.

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Женщина была спасена из-под завалов двухэтажного дома в селе Великий Бурлук сотрудниками Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям во время поисково-спасательных работ после российского удара.

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Удар по Великому Бурлуку: из-под завалов жилого дома спасли женщину

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Более 20 000 украинских пар воспользовались услугой регистрации брака на портале "Дія" с момента его запуска, что позволило им подать заявление о бракосочетании онлайн и выбрать детали своей церемонии.

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россияне в оккупированных районах Запорожской области активно ведут пропаганду среди украинских школьников, записывая одних в "молодежную армию", а к другим приезжают вербовать на службу в оккупационные войска, обещая стипендии.

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Никопольщину атаковали дронами и артиллерией: есть раненый, повреждены дома и газопровод

Россияне атаковали Никопольский район из артиллерии и беспилотников, ранив 33-летнего мужчину и повредив здания и инфраструктуру.

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Никопольщину атаковали дронами и артиллерией: есть раненый, повреждены дома и газопровод