В Раде уже обсуждают возможности регулирования Telegram - глава Нацсовета

В кулуарах Верховной Рады Украины уже обсуждают вопрос регулирования Telegram. Об этом в эфире телемарафона заявила председатель Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Ольга Герасимьюк, пишет УНН.

Детали

Буквально на прошлой неделе я слышала от определенных народных депутатов мысли о том, что нам нужно принимать серьезные меры (по Telegram - ред.). Другое дело - какие предлагаются законопроекты, их надо хорошо продумывать и продумывать меры. Но то, что с этим надо справляться - это факт - заявила Герасимьюк.

Она также рассказала, что Нацсовет обращался к администрации Telegram с письмами и просьбой вступить в коммуникацию, и чтобы они удалили определенный токсичный контент, но никакого ответа нет

Анонимы не выходят из тени. И в целом это явление, с которым нужно очень серьезно бороться - подчеркнула председатель Нацсовета.

Секретарь СНБО рассказал, как должны работать Telegram-каналы в Украине

Дополнение

Кроме того, она заявила, что в Украине 8 Telegram-каналов местного значения обратились в Нацсовет и зарегистрировались, как медиа.

Это локальные Telegram-каналы определенных владельцев, которые создали там аккаунты и они зарегистрировались, как медиа. И это замечательно, потому что мы знаем с кем говорим, мы можем с ними пообщаться в случае если там что-то заметим какие неприятности - уверена Ольга Герасимьюк

Напомним,

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Telegram представляет угрозу информационной безопасности Украины