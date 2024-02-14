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Telegram містить цілу низку загроз безпеки України - Юсов

Telegram містить цілу низку загроз безпеки України - Юсов

Київ • УНН

 • 23317 перегляди

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України заявив, що Telegram становить загрозу інформаційній безпеці України і триває робота з протидії дезінформації на таких платформах, як Telegram та TikTok.

Платформа Telegram містить цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки в нашій країні. Про це представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов розповів під час брифінгу, передає УНН.

"Що стосується Telegram, то загрози... вони реальні, вони слушні. Мова не до окремих користувачів чи не до окремих медіа, які представлені на цій платформі. Питання до самої платформи. Вона містить в собі цілу низку загроз для інформаційної, і не тільки інформаційної, безпеки в нашій країні. Так, це питання, на яке треба давати відповідь, і я думаю, що це обов’язково відбудеться", - сказав Юсов.

Відповідаючи на питання, як протидіяти пропаганді на платформі Тік-Ток, Юсов відповів: "Хотілося б мати відповіді на всі питання і хотілося б мати чарівну кнопку, яка вимикає все, що несе загрозу, але таких простих відповідей, на жаль, немає і такої кнопки не існує".

"Україна вибудовує комунікацію з адміністраціями усіх платформ, щоб працювати за прозорими правилами: і згідно з українським законодавством, і відповідно до міжнародних стандартів. З кимось це виходить краще, з кимось це виходить складніше. З Телеграмом виходить найважче. Це постійна робота, робота багаторівнева. Як на території самої платформи шляхом створення контенту, який би руйнував міфи, роз’яснював і покривав цільову аудиторію, так і робота з погляду унормування діяльності цих майданчиків. Усі ці заходи вживаються, але роботи ще справді дуже багато", - додав представник ГУР.

Водночас, Руслан Дейниченко виконавчий директор проєкту "StopFake" заявив, що Telegram став джерелом №1 з поширення дезінформації і фейків для українців.

Нагадаємо

Соціальна мережа TikTok, яка належить компанії ByteDance, посилить боротьбу з дезінформацією та фейковими новинами перед виборами до Європейського парламенту, що відбудуться в червні цього року.

Павло Башинський

Павло Башинський

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