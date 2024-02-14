Telegram содержит целый ряд угроз безопасности Украины - Юсов
Киев • УНН
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что Telegram представляет угрозу информационной безопасности Украины и продолжается работа по противодействию дезинформации на таких платформах, как Telegram и TikTok.
Платформа Telegram содержит целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности в нашей стране. Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал во время брифинга, передает УНН.
"Что касается Telegram, то угрозы... они реальны, они справедливы. Речь не к отдельным пользователям или не к отдельным медиа, которые представлены на этой платформе. Вопрос к самой платформе. Она содержит в себе целый ряд угроз для информационной, и не только информационной, безопасности в нашей стране. Да, это вопрос, на который надо давать ответ, и я думаю, что это обязательно произойдет", - сказал Юсов.
Отвечая на вопрос, как противодействовать пропаганде на платформе Тик-Ток, Юсов ответил: "Хотелось бы иметь ответы на все вопросы и хотелось бы иметь волшебную кнопку, которая выключает все, что несет угрозу, но таких простых ответов, к сожалению, нет и такой кнопки не существует".
"Украина выстраивает коммуникацию с администрациями всех платформ, чтобы работать по прозрачным правилам: и согласно украинскому законодательству, и в соответствии с международными стандартами. С кем-то это получается лучше, с кем-то это получается сложнее. С Телеграмом получается труднее всего. Это постоянная работа, работа многоуровневая. Как на территории самой платформы путем создания контента, который бы разрушал мифы, разъяснял и покрывал целевую аудиторию, так и работа с точки зрения нормирования деятельности этих площадок. Все эти меры принимаются, но работы еще действительно очень много", - добавил представитель ГУР.
В то же время, Руслан Дейниченко исполнительный директор проекта "StopFake" заявил, что Telegram стал источником №1 по распространению дезинформации и фейков для украинцев.
Напомним
Социальная сеть TikTok, принадлежащая компании ByteDance, усилит борьбу с дезинформацией и фейковыми новостями перед выборами в Европейский парламент, которые состоятся в июне этого года.
Telegram содержит целый ряд угроз безопасности Украины - Юсов
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины заявил, что Telegram представляет угрозу информационной безопасности Украины и продолжается работа по противодействию дезинформации на таких платформах, как Telegram и TikTok.
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