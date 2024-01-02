В Україні розглядають можливість зміни формату телемарафону "Єдині новини"
Київ • УНН
Українське телебачення розглядає можливість реорганізації телемарафону "Єдині новини" на тлі зниження його актуальності.
Останнім часом почали підніматися питання про те, що телемарафон "Єдині новини" втратив свою актуальність, тому наразі залучені до проекту телеканали розглядають варіанти зміни формату. Про це повідомив т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв в ефірі Українського радіо, передає УНН.
Сьогодні телеканали розглядають можливість зміни цього формату. Я нагадаю, що це ключові телеканали України, які справді мають найбільшу аудиторію. І для них також є важливим внесення нових форм, нових форматів. Мені здається, що вже найближчим часом такі пропозиції будуть випрацюваним і консолідованим рішенням
Деталі
Рішення про запровадження мовлення ключовими в форматі телемарафону було прийнято виважено, зазначив Карандєєв. На його думку, на першому етапі повномасштабної війни це рішення було надзвичайно актуальним. "Марафон досяг цієї мети, коли до громадян України надходила необхідна, важлива, оперативна інформація щодо подій в країні",- сказав він.
Проте "життя йде, змінюються і наше бачення, і формати, запрацювала економіка, з’явилися рекламодавці", тому імовірно, що і телемарафон зазнає змін.
Нагадаємо
Рівень довіри українців до загальнонаціонального телемарафону "Єдині новини" продовжує знижуватися. В грудні 2023 року він становив 43%.