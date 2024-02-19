Уровень недоверия украинцев к телемарафону превысил показатели доверия к нему - КМИС
Киев • УНН
Впервые опрос показал, что больше украинцев не доверяют, чем доверяют телемарафону "Единые новости". По состоянию на февраль на февраль 2024 года программе доверяют лишь 36% опрошенных украинцев
В Украине впервые зафиксировали отрицательный баланс доверия-недоверия к телемарафону "Единые новости". По состоянию на февраль 2024 года программе доверяют лишь 36% опрошенных украинцев. Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса Киевского международного института социологии (КМИС), пишет УНН.
Детали
Аналитики говорят, что идея телемарафона "Единые новости" пользовалась широкой поддержкой в 2022 году, но с 2023 года прослеживается стабильное снижение доверия.
Последний опрос в частности впервые зафиксировал отрицательный баланс доверия-недоверия (то есть количество тех, кто доверяет, сейчас меньше количества тех, кто не доверяет) к телемарафону.
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Так, в декабре 2023 года 43% доверяли телемарафону "Единые новости", не доверяли - 38%. По состоянию на начало февраля 2024 года доля тех, кто доверяет, снизилась до 36%. Зато до 47% выросла доля тех, кто не доверяет
В КМИС также подчеркнули, что те, кто не доверяет В. Зеленскому, значительно более критичны к телемарафону. В то же время и среди тех, кто доверяет В. Зеленскому, телемарафону доверяют 48%, не доверяют - 33%.
Результаты опроса свидетельствуют, что жители Запада и Востока более критичны к телемарафону. Однако фактически во всех регионах не более 40% доверяют ему.
Дополнение
По словам директора КМИС Антона Грушецкого, опросы показывают, что у все большего количества украинцев телемарафон "Единые новости" вызывает критические замечания.
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Он также подчеркнул, что после широкомасштабного вторжения медиаландшафт в Украине существенно изменился. В частности, в сентябре 2023 года в опросе КМИС для Консультативной миссии Европейского Союза 77% респондентов ответили, что обычно получают информацию из одного из интернет-источников (прежде всего - из телеграмм-каналов), а из новостей на телевидение - 43%
Усиление общественного запроса на переформатирование телемарафона не стоит оставлять в стороне и тем более игнорировать. Еще два месяца назад баланс доверия-недоверия "Единым новостям" был положительный, сейчас - уже отрицательный. Впрочем, и сейчас еще есть пространство для решений, которые бы удовлетворили общественность и позволили трансформировать деятельность телемарафона в формат, который будет более релевантным текущей внутренней и внешней ситуации
Справочно
Опрос проводился в течение 5-10 февраля 2024 года. Методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров опрошено 1202 респондента, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым).
Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года).
В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины, а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.
Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 3,2% для показателей, близких к 50%, 2,7% для показателей, близких к 25%, 2,1% - для показателей, близких к 10%, 1,4% - для показателей, близких к 5%. В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение
Напомним
Врио министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что в последнее время начали подниматься вопросы о том, что телемарафон "Единые новости" потерял свою актуальность, поэтому сейчас привлеченные к проекту телеканалы рассматривают варианты изменения формата.
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