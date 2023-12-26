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Поколение Z доверяет YouTube больше, чем любой другой платформе - опрос

Киев  •  УНН

26 декабрь 2023, 22:30  •  24098 просмотра

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Представители поколения Z считают, что YouTube заслуживает наибольшего доверия - 59%

Поколение Z больше доверяет YouTube, чем другим социальным платформам, сообщает Business Insider со ссылкой на данные нового опроса, проведенного в сотрудничестве с YouGov, пишет УНН.

Детали

Согласно недавнему опросу, из всех основных социальных сетей YouTube лидирует среди взрослых представителей поколения Z. По данным опроса, примерно 59% представителей поколения Z в возрасте от 18 до 26 лет считают YouTube в некоторой степени или очень заслуживающим доверия. Только 28% людей сочли его в некоторой степени или очень ненадежным.

На втором месте оказался Instagram, который вызвал некоторые разногласия: он набрал 40% голосов поколения Z по надежности, но также и 45% по ненадежности. (Среди респондентов 15% заявили, что не определились).

Из шести платформ у Facebook дела обстоят хуже всего: 60% взрослых представителей поколения Z назвали ее в некоторой степени или очень ненадежной. Только 28% представителей поколения Z назвали его заслуживающим доверия.

Следом за ним следует TikTok: 57% опрошенных считают его ненадежным. По рейтингу надежности он показал себя немного лучше, чем Facebook: 30% представителей поколения Z заявили, что TikTok в некоторой степени или очень заслуживает доверия.

Справочно

В июле Business Insider в сотрудничестве с YouGov опросил более 1800 американцев, принадлежащих к пяти поколениям. Более 600 респондентов принадлежали к поколению Z, определяемому как люди, родившиеся в период с 1997 по 2012 год. Business Insider опросила только тех, кто старше 18 лет.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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