Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ

Реализация единой информационной политики - это приоритетная задача для национальной безопасности и перенаправление средств выделенных на "Единый телемарафон" и телеканала "FreeДом" является нецелесообразным. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ответе на петицию автор, которой предлагает перенаправить средства, выделенные на каналы "Единого телемарафона" и "FreeДом" на нужды ВСУ, пишет УНН.

Детали

Глава правительства подчеркнул, что согласно части четвертой статьи 3 Закона Украины "О национальной безопасности Украины" государственная политика в сфере национальной безопасности и обороны направлена, в частности, на обеспечение военной, внешнеполитической, государственной, экономической, информационной, экологической безопасности, безопасности критической инфраструктуры, кибербезопасности Украины.

Совет национальной безопасности и обороны Украины установил, что в условиях военного положения реализация единой информационной политики является приоритетным вопросом национальной безопасности, обеспечение которой осуществляется путем объединения всех общенациональных телеканалов, программное наполнение которых состоит преимущественно из информационных и/или информационно-аналитических передач, на единой информационной платформе стратегической коммуникации - круглосуточном информационном марафоне "Единые новости #UАразом" - говорится в ответе премьер-министра Украины.

Шмыгаль отметил, что обеспечение информационной безопасности является частью государственной политики в сфере обороны, а реализация единой информационной политики - приоритетным вопросом национальной безопасности.

Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

По его словам, финансирование соответствующих мероприятий является весомой составляющей противодействия военной агрессии Российской Федерации против Украины, в частности в информационном пространстве

Соответственно перераспределение указанных в петиции расходов (средств выделенных на телемарафон и канал "FreeДом" -ред.) путем их направления на нужды других составляющих сектора безопасности и обороны не является целесообразным - заявил Денис Шмыгаль.

В то же время он заверил, что правительство постоянно проводит работу с по привлечению и направлению финансовых, материально-технических и других ресурсов, в том числе международной помощи, на удовлетворение потребностей и повышение возможностей Вооруженных Сил.

Контекст

Зимой на сайте Кабинета Министров появилась петиция с призывом перенаправить средства, предназначенные для телемарафонов "Единые новости" и телеканала "FreeДом", на финансирование БПЛА и пикапов для Вооруженных Сил Украины. В апреле она набрала необходимое для рассмотрения количество голосов.

Напомним,

Результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) свидетельствуют, что больше украинцев не доверяют, чем доверяют телемарафону "Единые новости". По состоянию на февраль на февраль 2024 года программе доверяют лишь 36% опрошенных украинцев.