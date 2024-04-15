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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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denys-shmyhalДенис Шмыгаль
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Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ

Премьер-министр Украины заявил, что перенаправление средств, выделенных на "Единый телемарафон" и телеканал FreeDom, является нецелесообразным, поскольку реализация единой информационной политики является приоритетом национальной безопасности в условиях военного положения.

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Шмыгаль назвал "нецелесообразным" перенаправление средств с телемарафона и "FreeДом" на нужды ВСУ

Передавал данные российским спецслужбам: агент рф, который более года служил на Закарпатье, предстанет перед судом

российский агент, который более года служил в пограничном подразделении на Закарпатье и передавал информацию российским спецслужбам, предстанет перед судом за государственную измену и дезертирство.

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Передавал данные российским спецслужбам: агент рф, который более года служил на Закарпатье, предстанет перед судом

В оккупированном Крыму заявили о работе российской ПВО, в районе Керченского пролива фиксируют дым на фоне воздушной тревоги

Во временно оккупированном Крыму, по сообщениям, работают российские системы противовоздушной обороны, в районе Керченского пролива наблюдается задымление якобы как средство маскировки, а также объявлена воздушная тревога и перекрыто движение на Крымском мосту.

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Кибер-эксперты опубликовали список 66 враждебных аккаунтов в социальной сети Х, включая российских политиков, агентства и пророссийские СМИ, чтобы помочь пользователям избежать дезинформации и манипуляций.

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В оккупированном Бердянске взрывы и дым после "прилета" - ГВА

По сообщениям жителей, в нагорной части Бердянска были слышны взрывы и виден дым.

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В оккупированном Бердянске взрывы и дым после "прилета" - ГВА

В Болгарии заявили, что российская агрессия - это прямая проблема для них

Исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов заявил, что российская агрессия является непосредственной проблемой для Болгарии.

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В Болгарии заявили, что российская агрессия - это прямая проблема для них

Херсон предупредили о вероятном вражеском авиационном ударе

Жителей Херсона предупредили о вероятном вражеском авиаударе по городу.

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Херсон предупредили о вероятном вражеском авиационном ударе

Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Малые предприниматели в Украине жалуются на высокие налоги и разрушительную налоговую политику, советуя главе парламентского налогового комитета Даниилу Гетманцеву уменьшить нагрузку на малый бизнес, поскольку он находится на грани закрытия из-за чрезмерного налогообложения.

Экономика •   •  31576 просмотра
Эксклюзив
Бизнес висит на волоске: малые предприниматели жалуются на сокрушительную налоговую политику (ВИДЕО)

Институт нацпамяти просит экспертов уточнить выводы о принадлежности Булгакова к символам имперской политики россии

Украинский институт национальной памяти призвал экспертную комиссию дополнительно проанализировать и уточнить свое профессиональное заключение относительно памятников, посвященных писателю Михаилу Булгакову, которого специалисты назвали символом российской имперской политики.

политика •   •  6390 просмотра
Институт нацпамяти просит экспертов уточнить выводы о принадлежности Булгакова к символам имперской политики россии

рф не может быть партнером в решении проблем, потому что рф и является проблемой - Кулеба

россия не может быть партнером в решении проблем, потому что россия сама является проблемой, как заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время Черноморской конференции по безопасности.

Война •   •  7169 просмотра
рф не может быть партнером в решении проблем, потому что рф и является проблемой - Кулеба