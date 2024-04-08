Минкульт признал критически важными предприятиями каналы телемарафона "Единые новости". Их работники подлежат бронированию от мобилизации

Телеканалы, которые участвуют в телемарафоне "Единые новости", имеют статус критически важных для функционирования экономики, поэтому их работники теперь могут получить бронь от мобилизации. Об этом пишет УНН со ссылкой на приказы Минкульта.

Детали

С начала года, Минкульт утвердил ряд указов, которые подтвердили телеканалам, участвующим в телемарафоне "Единые новости", статус критически важных для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

В частности, согласно документам, ООО "Ми-Украина" (телеканал "Ми-Украина"), ООО "ТРК "Студия 1+1" (телеканал "1+1"), ООО "МК ТРК" (телеканал ICTV), ЧАО "Телеканал "Интер" (телеканал "Интер"), государственное предприятие "Парламентский телеканал "Рада" (телеканал "Рада") и Акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (телеканал "Суспільні новини") соответствуют критериям предприятия, учреждения и организации, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, и подтвердило этот статус.

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Следует отметить, что в случае признания компании критически важным предприятием для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период военнообязанные работники таких компаний получают возможность бронирования от мобилизации.

Дополнение

Также с начала 2024 года такой статус предоставлен и подтвержден: представительству Британской телерадиовещательной корпорации (ВВС), Украинскому национальному информационному агентству "Укринформ", ООО "Новый канал", ООО "Старлайн медиа", ООО "Телеканал СТБ", ООО "Хмарочос медиа", ООО "УНИАН ТВ", представительству Deutsche Welle, ЧАО "ТК "ТЕТ", ООО "ТРК "НБМ", а также Национальному союзу журналистов Украины и ряду других предприятий, учреждений и организаций в сфере ведения Минкультуры.

Справочно

Телемарафон "Единые новости" запустился вскоре после полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Он объединил государственный канал "Рада", Общественное вещание и крупные коммерческие каналы - ICTV/СТБ, 1+1, Интер и "Украина 24" (впоследствии его заменил "Мы-Украина"). Каналы поделили эфирное время между собой, разбив его на шестичасовые слоты.

Напомним

В.и.о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев заявил, что в последнее время начали подниматься вопросы о том, что телемарафон "Единые новости" потерял свою актуальность, поэтому сейчас привлеченные к проекту телеканалы рассматривают варианты изменения формата.