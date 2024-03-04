Правительство работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми - Шмыгаль

Кабмин сейчас работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент УНН.

Мы действительно обсуждаем различные подходы к бронированию. Сегодня подход к бронированию определенный есть. То есть около 700 тыс. человек в Украине забронированы. Этот подход работает, он является экономическим, потому что есть отрасли, предприятия критической инфраструктуры, или отрасли, которые относятся к отраслям критических потребностей экономики - сказал Шмыгаль.

По его словам, в правительстве хотят усовершенствовать и сделать этот подход более справедливым.

"То есть в первую очередь понятно, что должны быть забронированы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, критические предприятия, например, энергетические предприятия, предприятия, которые обеспечивают водоснабжение... Работники должны быть забронированы, если не 100%, то какой-то значительный процент специалистов, которые это обеспечивают", - рассказал Шмыгаль.

В Минэкономики обозначили шаги, которые нужно осуществить для усовершенствования системы бронирования

Кроме этого, по его словам, есть другие объекты, предприятия критической инфраструктуры, где уже сейчас с Генштабом согласовано, и соответствующие работники бронируются 100% или в определенном проценте, которого достаточно для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность этих предприятий.

"Мы считаем, что к предприятиям, которые должны быть забронированы, надо относить предприятия, которые наполняют государственный бюджет и позволяют финансировать Силы безопасности и обороны в полном объеме. Конечно эти отрасли, критические отрасли, которые имеют весомое или критическое влияние на экономику Украины, должны быть Министерством экономики выделены. Эта дискуссия продолжается и работа ведется. В этих отраслях - соответствующие предприятия, которые имеют соответствующую нагрузку... То есть уплата налогов, официальная зарплата должна быть средней, или выше средней по отрасли в таких предприятиях", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство сейчас работает над тем, чтобы "сделать параметры бронирования справедливыми".

"Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов, как человеком, так и компанией. Все эти вещи прорабатываются комплексно, и соответственно влияние предприятия, или отрасли на экономику будут иметь... Это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем. То есть она будет состоять из нескольких параметров", - заявил он.