Правительство работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми - Шмыгаль
Киев • УНН
Кабинет министров работает над усовершенствованием системы бронирования, чтобы сделать ее более справедливой.
Кабмин сейчас работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент УНН.
Мы действительно обсуждаем различные подходы к бронированию. Сегодня подход к бронированию определенный есть. То есть около 700 тыс. человек в Украине забронированы. Этот подход работает, он является экономическим, потому что есть отрасли, предприятия критической инфраструктуры, или отрасли, которые относятся к отраслям критических потребностей экономики
По его словам, в правительстве хотят усовершенствовать и сделать этот подход более справедливым.
"То есть в первую очередь понятно, что должны быть забронированы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, критические предприятия, например, энергетические предприятия, предприятия, которые обеспечивают водоснабжение... Работники должны быть забронированы, если не 100%, то какой-то значительный процент специалистов, которые это обеспечивают", - рассказал Шмыгаль.
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Кроме этого, по его словам, есть другие объекты, предприятия критической инфраструктуры, где уже сейчас с Генштабом согласовано, и соответствующие работники бронируются 100% или в определенном проценте, которого достаточно для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность этих предприятий.
"Мы считаем, что к предприятиям, которые должны быть забронированы, надо относить предприятия, которые наполняют государственный бюджет и позволяют финансировать Силы безопасности и обороны в полном объеме. Конечно эти отрасли, критические отрасли, которые имеют весомое или критическое влияние на экономику Украины, должны быть Министерством экономики выделены. Эта дискуссия продолжается и работа ведется. В этих отраслях - соответствующие предприятия, которые имеют соответствующую нагрузку... То есть уплата налогов, официальная зарплата должна быть средней, или выше средней по отрасли в таких предприятиях", - сказал Шмыгаль.
Он подчеркнул, что правительство сейчас работает над тем, чтобы "сделать параметры бронирования справедливыми".
"Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов, как человеком, так и компанией. Все эти вещи прорабатываются комплексно, и соответственно влияние предприятия, или отрасли на экономику будут иметь... Это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем. То есть она будет состоять из нескольких параметров", - заявил он.
Правительство работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми - Шмыгаль
Кабинет министров работает над усовершенствованием системы бронирования, чтобы сделать ее более справедливой.
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