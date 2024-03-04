Правительство работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми - Шмыгаль

Эксклюзив
В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления
  •  35872 просмотра

В Минсоцполитики рассказали, как планируют бороться с коррупцией в процессе усыновления

Эксклюзив
Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт
  •  80201 просмотра

Открытие банковской тайны нарушит базовые принципы демократии и прав человека - эксперт

Эксклюзив
Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта
  •  100092 просмотра

Неделя борьбы с напряжением: гороскоп для всех знаков Зодиака на 4 – 10 марта

Эксклюзив
ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт
01.03.24  •  201592 просмотра

ГБР должно обратиться к главе НБУ с представлением об отстранении директора юрдепартамента Нацбанка Зимы - эксперт

Эксклюзив
Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт
01.03.24  •  266796 просмотра

Украина может закупать боеприпасы в Балканских странах только через посредников - эксперт

Эксклюзив
Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт
01.03.24  •  232742 просмотра

Надо законодательно урегулировать вопрос, чтобы в тендерах Минобороны не участвовали фирмы, которые их ранее срывали - эксперт

Эксклюзив
Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт
29.02.24  •  256708 просмотра

Европа уже передала Украине все избыточные снаряды - эксперт

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение
29.02.24  •  269413 просмотра

Фонд гарантирования вкладов обвинил журналистов в преследовании вместо адекватного ответа на обращение

Эксклюзив
Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований
29.02.24  •  210467 просмотра

Офис Генпрокурора об осуждении украинских военнопленных в рф: отдельное направление наших расследований

Эксклюзив
Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"
29.02.24  •  181168 просмотра

Фонд гарантирования вкладов физлиц задерживает выплату задолженности пенсионерам, которые держали средства в "Конкорде"

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Правительство работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми - Шмыгаль

Правительство работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми - Шмыгаль

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 13:12  •  8264 просмотра

Read in English

Кабинет министров работает над усовершенствованием системы бронирования, чтобы сделать ее более справедливой.

Кабмин сейчас работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль во время пресс-конференции в понедельник, передает корреспондент УНН.

Мы действительно обсуждаем различные подходы к бронированию. Сегодня подход к бронированию определенный есть. То есть около 700 тыс. человек в Украине забронированы. Этот подход работает, он является экономическим, потому что есть отрасли, предприятия критической инфраструктуры, или отрасли, которые относятся к отраслям критических потребностей экономики

- сказал Шмыгаль.

По его словам, в правительстве хотят усовершенствовать и сделать этот подход более справедливым.

"То есть в первую очередь понятно, что должны быть забронированы люди, которые обеспечивают жизнедеятельность страны, критические предприятия, например, энергетические предприятия, предприятия, которые обеспечивают водоснабжение... Работники должны быть забронированы, если не 100%, то какой-то значительный процент специалистов, которые это обеспечивают", - рассказал Шмыгаль.

В Минэкономики обозначили шаги, которые нужно осуществить для усовершенствования системы бронирования26 февраля 2024, 12:55 • 25643 просмотра

Кроме этого, по его словам, есть другие объекты, предприятия критической инфраструктуры, где уже сейчас с Генштабом согласовано, и соответствующие работники бронируются 100% или в определенном проценте, которого достаточно для того, чтобы обеспечить жизнедеятельность этих предприятий.

"Мы считаем, что к предприятиям, которые должны быть забронированы, надо относить предприятия, которые наполняют государственный бюджет и позволяют финансировать Силы безопасности и обороны в полном объеме. Конечно эти отрасли, критические отрасли, которые имеют весомое или критическое влияние на экономику Украины, должны быть Министерством экономики выделены. Эта дискуссия продолжается и работа ведется. В этих отраслях - соответствующие предприятия, которые имеют соответствующую нагрузку... То есть уплата налогов, официальная зарплата должна быть средней, или выше средней по отрасли в таких предприятиях", - сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что правительство сейчас работает над тем, чтобы "сделать параметры бронирования справедливыми".

"Средняя зарплата, уровень зарплаты, уровень уплаты налогов, как человеком, так и компанией. Все эти вещи прорабатываются комплексно, и соответственно влияние предприятия, или отрасли на экономику будут иметь... Это рамка будущей системы бронирования, над которой мы работаем. То есть она будет состоять из нескольких параметров", - заявил он.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВойнаЭкономика
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль
Уряд працює над тим, щоб зробити параметри бронювання справедливими - Шмигаль
Government is working to make booking parameters fair - Shmyhal
Новости по теме

Правительство работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми - Шмыгаль

Кабинет министров работает над усовершенствованием системы бронирования, чтобы сделать ее более справедливой.

Война •   •  8264 просмотра
Правительство работает над тем, чтобы сделать параметры бронирования справедливыми - Шмыгаль

На Киевщине взорвался частный дом: пострадала женщина

В понедельник, 4 марта, в поселке Триполье Киевской области произошел взрыв в жилом доме. В результате чрезвычайной ситуации пострадала женщина.

Общество •   •  9097 просмотра
На Киевщине взорвался частный дом: пострадала женщина

Еврокомиссия предложит присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС - СМИ

Европейская комиссия предложит разрешить Украине присоединиться к программе поддержки оборонной промышленности ЕС, чтобы помочь модернизировать украинскую военную промышленность и приблизить ее к членству в ЕС.

Война •   •  12322 просмотра
Еврокомиссия предложит присоединить Украину к схеме поддержки оборонной промышленности ЕС - СМИ

На Таврическом направлении потерь рубежей, районов и позиций не допущено - Тарнавский

Украинские войска не допустили потери рубежей, районов и позиций и уничтожили 4 склада боеприпасов, нанеся при этом более 400 потерь российским войскам на Таврическом направлении.

Война •   •  8842 просмотра
На Таврическом направлении потерь рубежей, районов и позиций не допущено - Тарнавский

Зеленский провел селектор: заслушал Сырского об аудите ВСУ и ротации бригад

Президент Зеленский провел ежедневное селекторное совещание, на котором заслушал Главкома ВСУ об аудите ВСУ и ротации бригад, экспорте зерна и спасательных операциях после атак.

Война •   •  12085 просмотра
Зеленский провел селектор: заслушал Сырского об аудите ВСУ и ротации бригад

Кабмин ожидает в этом году рост ВВП на 5% - премьер-министр Шмыгаль

Премьер-министр Шмыгаль отметил, что правительство ожидает роста ВВП Украины на 5% в 2024 году, несмотря на потерю 30% территории и значительное проседание экономики в результате войны.

Экономика •   •  9286 просмотра
Кабмин ожидает в этом году рост ВВП на 5% - премьер-министр Шмыгаль

Войска рф впервые ударили КАБами с кассетными зарядами на Купянском направлении - ОВА

Купянск в Харьковской области впервые подвергся атаке с использованием управляемой авиабомбы с кассетным зарядом.

Война •   •  10341 просмотра
Войска рф впервые ударили КАБами с кассетными зарядами на Купянском направлении - ОВА

Враг начал чаще применять противорадиолокационные ракеты Х-31П: в Силах обороны объяснили причину

россия начала чаще использовать зенитные ракеты Х-31П из-за потери еще одного самолета А-50 и, как следствие, нехватки разведданных.

Война •   •  9163 просмотра
Враг начал чаще применять противорадиолокационные ракеты Х-31П: в Силах обороны объяснили причину

В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ

Конгресс США согласовал частичный пакет финансирования, который обеспечит работу большинства правительственных учреждений до сентября, но исключает министерства обороны, внутренней безопасности и здравоохранения и социальных служб.

Новости Мира •   •  6400 просмотра
В Конгрессе США согласовали финансирование правительства, но без ведомств обороны и социальных программ

Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль

В марте Украина ожидает получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ.

Экономика •   •  7573 просмотра
Украина ожидает уже в марте получить 4,5 млрд евро от ЕС и 900 млн долларов от МВФ - премьер Шмыгаль