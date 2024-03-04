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Уряд працює над тим, щоб зробити параметри бронювання справедливими - Шмигаль

Київ • УНН

 • 21904 перегляди

Кабінет міністрів працює над удосконаленням системи бронювання, щоб зробити її більш справедливою.

Уряд працює над тим, щоб зробити параметри бронювання справедливими - Шмигаль

Кабмін наразі працює над тим, щоб зробити параметри бронювання справедливими. Про це повідомив Прем‘єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції у понеділок, передає кореспондент УНН.

Ми дійсно обговорюємо різноманітні підходи до бронювання. Сьогодні підхід до бронювання певний є. Тобто близько 700 тис. людей в Україні заброньовані. Цей підхід працює, він є економічним, тому що є галузі, підприємства критичної інфраструктури, або галузі, які відносяться до галузей критичних потреб економіки

- сказав Шмигаль.

За його словами, в уряді хочуть вдосконалити і зробити цей підхід більш справедливим.

"Тобто в першу чергу зрозуміло, що мають бути заброньовані люди, які забезпечують життєдіяльність країни, критичні підприємства, наприклад, енергетичні підприємства, підприємства, які забезпечують водопостачання… Працівники мають бути заброньовані, якщо не 100%, то якийсь значний відсоток спеціалістів, які це забезпечують", - розповів Шмигаль.

У Мінекономіки означили кроки, які потрібно здійснити для удосконалення системи бронювання 26.02.24, 14:55 • 28216 переглядiв

Окрім цього, за його словами, є інші об’єкти, підприємства критичної інфраструктури, де вже зараз з Генштабом погоджено, і відповідні працівники бронюються 100% або в певному відсотку, якого достатньо для того, щоб забезпечити життєдіяльність цих підприємств.

"Ми вважаємо, що до підприємств, які мають бути заброньовані, треба відносити підприємства, які наповнюють державний бюджет і дають змогу фінансувати Сили безпеки та оборони в повному обсязі. Звичайно ці галузі, критичні галузі, які мають вагомий або критичний вплив на економіку України, мають бути Міністерством економіки виділені. Ця дискусія триває й робота ведеться. У цих галузях - відповідні підприємства, які мають відповідне навантаження… Тобто сплата податків, офіційна зарплата має бути середньою, або вище середньої по галузі в таких підприємствах", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що уряд зараз працює над тим, щоб "зробити параметри бронювання справедливими".

"Середня зарплата, рівень зарплати, рівень сплати податків, як людиною, так й компанією. Усі ці речі опрацьовуються комплексно, й відповідно вплив підприємства, або галузі на економіку будуть мати… Це рамка майбутньої системи бронювання, над якою ми працюємо. Тобто вона буде складатися з декількох параметрів", - заявив він.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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