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У Мінекономіки означили кроки, які потрібно здійснити для удосконалення системи бронювання

Київ • УНН

 • 28216 перегляди

Після інвентаризації ресурсів України та визначення того, скільки ще людей необхідно мобілізувати, Україна вирішить, як удосконалити свою систему бронювання.

У Мінекономіки означили кроки, які потрібно здійснити для удосконалення системи бронювання

Після проведення інвентаризації тих ресурсів, які є в Україні, розуміння, яка кількість військовозобов'язаних має бути додатково мобілізована, буде ухвалюватися рішення щодо того, яким чином удосконалити діючу систему бронювання. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час форуму "Зроблено в Україні", передає кореспондент УНН.

"Міністерство економіки буде завжди виступати за праведний баланс інтересів між армією та економікою. Перше, що ми готові та  можемо зробити - це цифривізувати  вже діючу процедуру по постанові 76 КМУ", - розповіла Свириденко.

На її думку,  це спростить для бізнесу подачу документів та отримання швидкої відповіді від Генштабу та Міністерства економіки.

Спочатку буде проведена інвентаризація тих ресурсів, які є в Україні, далі має бути зрозуміла, яка необхідність військовозобов'язаних має бути додатково мобілізована, і виходячи з цього, я думаю, ми будемо приймати рішення відносно того, яким чином удосконалити діючу систему бронювання

- сказала Свириденко.

Голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник заявив, що в держави немає іншого варіанту для перемоги, як сформувати принцип мобілізації, демобілізації та бронювання.

Доповнення

У Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України оновили критерії для визначення підприємств такими, що мають важливе значення для національної економіки. Відповідність цим критеріям стає підставою для подальшого бронювання військовозобов'язаних працівників на період мобілізації та на воєнний час.

Ідеться про два варіанти бронювання: від 50% військовозобов'язаних працівників та до 50% включно.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаЕкономікаПолітика
Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України
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