У Мінекономіки означили кроки, які потрібно здійснити для удосконалення системи бронювання

Після проведення інвентаризації тих ресурсів, які є в Україні, розуміння, яка кількість військовозобов'язаних має бути додатково мобілізована, буде ухвалюватися рішення щодо того, яким чином удосконалити діючу систему бронювання. Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко під час форуму "Зроблено в Україні", передає кореспондент УНН.

"Міністерство економіки буде завжди виступати за праведний баланс інтересів між армією та економікою. Перше, що ми готові та можемо зробити - це цифривізувати вже діючу процедуру по постанові 76 КМУ", - розповіла Свириденко.

На її думку, це спростить для бізнесу подачу документів та отримання швидкої відповіді від Генштабу та Міністерства економіки.

Спочатку буде проведена інвентаризація тих ресурсів, які є в Україні, далі має бути зрозуміла, яка необхідність військовозобов'язаних має бути додатково мобілізована, і виходячи з цього, я думаю, ми будемо приймати рішення відносно того, яким чином удосконалити діючу систему бронювання