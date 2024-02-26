В Минэкономики обозначили шаги, которые нужно осуществить для усовершенствования системы бронирования

После проведения инвентаризации тех ресурсов, которые есть в Украине, понимание, какое количество военнообязанных должно быть дополнительно мобилизовано, будет приниматься решение о том, каким образом усовершенствовать действующую систему бронирования. Об этом сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Юлия Свириденко во время форума "Сделано в Украине", передает корреспондент УНН.

"Министерство экономики будет всегда выступать за праведный баланс интересов между армией и экономикой. Первое, что мы готовы и можем сделать - это цифровизировать уже действующую процедуру по постановлению 76 КМУ", - рассказала Свириденко.

По ее мнению, это упростит для бизнеса подачу документов и получение быстрого ответа от Генштаба и Министерства экономики.

Сначала будет проведена инвентаризация тех ресурсов, которые есть в Украине, далее должно быть понятно, какая необходимость военнообязанных должна быть дополнительно мобилизована, и исходя из этого, я думаю, мы будем принимать решение относительно того, каким образом усовершенствовать действующую систему бронирования - сказала Свириденко.

Председатель Совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявил, что у государства нет другого варианта для победы, как сформировать принцип мобилизации, демобилизации и бронирования.

Дополнение

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины обновили критерии для определения предприятий, имеющих важное значение для национальной экономики. Соответствие этим критериям становится основанием для дальнейшего бронирования военнообязанных работников на период мобилизации и на военное время.

Речь идет о двух вариантах бронирования: от 50% военнообязанных работников и до 50% включительно.