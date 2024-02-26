В Минэкономики обозначили шаги, которые нужно осуществить для усовершенствования системы бронирования

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
  •  56093 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
  •  102357 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
  •  112673 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
  •  112592 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
  •  113590 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
  •  139224 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский
  •  151342 просмотра

Украина имеет план нового контрнаступления – Зеленский

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк
  •  138569 просмотра

С начала войны СБУ обнаружила обнаружила обнаружила 7 типов вражеских "жучков" у представителей Сил обороны - Малюк

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес
  •  133440 просмотра

Зеленский о блокировании Польшей украинской агропродукции: если решение не будет найдено - Украина будет защищать свой бизнес

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну
  •  128024 просмотра

Зеленский о возможности переговоров с путиным: мы предложим площадку, на которой он сможет согласиться, что проиграл эту войну

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
ministerstvo-strategicheskikh-otraslei-promishlennosti-ukrainiМинистерство стратегических отраслей промышленности Украины
ukrainaУкраина
Loading...
Новости по теме

В Минэкономики обозначили шаги, которые нужно осуществить для усовершенствования системы бронирования

После инвентаризации ресурсов Украины и определения того, сколько еще людей необходимо мобилизовать, Украина решит, как усовершенствовать свою систему бронирования.

Война •   •  12143 просмотра
В Минэкономики обозначили шаги, которые нужно осуществить для усовершенствования системы бронирования

На саммите в Париже обсудят формы поддержки Украины и безопасность в Европе - Дуда

Президент Дуда обсудит в Париже пути усиления поддержки Украины и безопасности в Европе в ответ на российскую агрессию.

Война •   •  13377 просмотра
На саммите в Париже обсудят формы поддержки Украины и безопасность в Европе - Дуда

Генеральный секретарь ООН признал, что Совбез нужно реформировать

Генеральный секретарь ООН заявил, что недавние войны подорвали доверие к Совету Безопасности ООН и он нуждается в серьезном реформировании из-за своей неспособности действовать в важных вопросах мира.

Политика •   •  9281 просмотра
Генеральный секретарь ООН признал, что Совбез нужно реформировать

"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский

Президент Украины Зеленский заявил, что его правительство подало предложения в Европейскую комиссию и Польшу по решению проблем на украинско-польской границе, где польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков.

Экономика •   •  12083 просмотра
"Сейчас надо делать все для разрешения ситуации": Брюсселю и Варшаве передали предложения для урегулирования на границе - Зеленский

Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы

26 февраля активисты движения "Желтая лента" подняли украинский флаг на вершину крымской горы в День сопротивления российской оккупации Крыма.

Общество •   •  15954 просмотра
Активисты подняли флаг Украины на вершину крымской горы

Зеленский призвал парламент как можно быстрее принять закон о реформе БЭБ

Зеленский призывает парламент как можно быстрее принять закон о реформировании Бюро экономической безопасности, чтобы дать больше уверенности бизнесу.

Экономика •   •  15897 просмотра
Зеленский призвал парламент как можно быстрее принять закон о реформе БЭБ

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ.

Война •   •  56093 просмотра
Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ

В прошлом году рекордное количество россиян - 5750 - попросили убежища в Южной Корее, что более чем в пять раз больше, чем в 2022 году.

Новости Мира •   •  13224 просмотра
Южная Корея зарегистрировала рекордное количество искателей убежища из России - СМИ

Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли

Президент Зеленский подписал закон, который упрощает процесс изменения целевого назначения земли, чтобы быстрее привлекать инвестиции для восстановления Украины.

Экономика •   •  14716 просмотра
Зеленский подписал закон, который упрощает изменение целевого назначения земли

Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса

Президент Зеленский поручил Кабинету Министров разработать программу возврата средств "Покупай украинское", чтобы поддержать местный бизнес и сохранить украинские деньги в обращении в стране.

Экономика •   •  13829 просмотра
Зеленский поручил разработать программу кэшбэка "Покупай украинское" для поддержки отечественного бизнеса