Украина уменьшила, а не увеличила количество ограничений: Малюська о новом заявлении в Совет Европы

Украина в апреле не приостановила защиту прав, а наоборот убрала оговорки по ограничению ряда прав. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook, комментируя заявление его министерства в Совет Европы о частичном временном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека, передает УНН.

Сегодня день начался с новостей телеграмм каналов: "мы приостановили защиту права на собственность и свободные выборы". Начал обзванивать коллег, что же мы там умудрились на третий год войны приостановить да еще и без моего ведома? Докладываю: ничего! Сообщение о возможности применения ограничений определенных прав мы действительно направили практически сразу после введения военного положения в 2022 году - это часть наших международных обязательств (подобные сообщения направляются еще с 2015 года) - написал Малюська.

Он отметил, что это не ноу-хау и так поступают все страны, которые ведут войну, кроме рф конечно, у них с правами человека всегда плохо.

В апреле 2024 года мы в очередной раз уточнили перечень существующих ограничений и уменьшили его. (Периодический пересмотр наших уведомлений и возможных ограничений - тоже наши международные обязательства). Еще раз: Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот - пересмотрела и забрала оговорку об ограничении определенного набора прав - объяснил Малюська.

Дополнение

Ранее сообщало, что министерство юстиции Украины обновило перечень прав и свобод, в отношении которых могут быть ограничены люди в Украине, и сообщило об этом Евросовету.