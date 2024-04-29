Йдеться не про обмеження прав людини, а про часткове скасування обмежень: Лубінець про нову заяву до Ради Європи
Київ • УНН
У квітні Україна не призупинила захист прав людини, а частково зняла обмеження, які були застосовані раніше, за словами Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Україна у квітні не призупинила захист прав людини, а навпаки частково скасувала обмеження, які були застосовані раніше. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, коментуючи заяву, яку Україна направила до Ради Європи про частковий тимчасовий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав та свобод людини, передає УНН.
Нещодавно в одному з медіа з’явилася інформація, що Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини. Це викликало резонанс, як серед ЗМІ, так і в суспільстві. Але інформація була подана викривлено. Йдеться не про обмеження прав людини, а про часткове скасування обмежень, які були застосовані раніше
Він додав, що така інформація міститься на сайті Ради Європи, а обмеження Україна подавала ще до цього, а наразі вони не застосовуються.
Нагадаємо
Як повідомляв УНН, Міністерство юстиції України оновило перелік прав та свобод, щодо яких можуть бути обмежені люди в Україні, і повідомив про це Єврораду.
Міністр юстиції Денис Малюська заявляв, що Україна в квітні не призупинила захист прав, а навпаки прибрала застереження щодо обмеження низки прав.