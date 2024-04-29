Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений: Лубинец о новом заявлении в Совет Европы

Украина в апреле не приостановила защиту прав человека, а наоборот частично отменила ограничения, которые были применены ранее. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, комментируя заявление, которое Украина направила в Совет Европы о частичном временном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека, передает УНН.

Недавно в одном из медиа появилась информация, что Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. Это вызвало резонанс, как среди СМИ, так и в обществе. Но информация была подана искаженно. Речь идет не об ограничении прав человека, а о частичной отмене ограничений, которые были применены ранее - сказал Лубинец.

Он добавил, что такая информация содержится на сайте Совета Европы, а ограничения Украина подавала еще до этого, а пока они не применяются.

Напомним,

Как сообщал УНН, Министерство юстиции Украины обновило перечень прав и свобод, в отношении которых могут быть ограничены люди в Украине, и сообщило об этом Евросовету.

Министр юстиции Денис Малюська заявлял, что Украина в апреле не приостановила защиту прав, а наоборот убрала оговорки по ограничению ряда прав.