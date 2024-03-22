В Украине два полноценно функционирующих лагеря для военнопленных - Минюст

В Украине есть два лагеря для российских военнопленных, которые полноценно функционируют. Третий пока что полноценно не запущен. Об этом рассказал министр юстиции Украины Денис Малюська журналистам в пятницу, передает корреспондент УНН.

Два есть, два функционирующих. Третий, можно сказать, что также есть. Юридически три лагеря есть. Третий пока не запущен полноценно... Два полноценно функционирующих есть - сказал Малюська.

Кроме того, Малюська прокомментировал стоимость расходов на одного российского военнопленного. Заместитель министра юстиции Елена Высоцкая ранее сообщала, что на содержание одного пленного тратится около 10 тыс. грн в месяц.

"Зависит от того, как считать. Можно считать, и получится 10, можно 2, можно 100. Что касается военнопленных, то львиная доля расходов - это международные организации, в частности Красный Крест. Более того, большая часть расходов на создание лагерей для военнопленных не уходят в никуда. После окончания войны мы их будем использовать как обычные тюрьмы, то есть все, что вложено в лагерь для пленных, оно вложено в интересах Украины, потому что та же недвижимость, ремонт, стиральные машинки, все, что мы сами заплатили, или все, с чем помогли наши партнеры, оно останется и никуда не денется", - рассказал Малюська.

Поэтому по его словам, это вопрос методологии.

"Я бы цифрами не спекулировал, потому что их можно как раздуть, так и уменьшить", - добавил министр.

Дополнение

Ранее в Украине был один лагерь для российских военнопленных. Его открыли в Западной Украине.