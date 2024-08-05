В понедельник, 5 августа, Украина и Япония подписали меморандум о сотрудничестве в сфере права и правосудия. Об этом заявили в Министерстве юстиции Украины, передает УНН.

детали

Меморандум подписали министр юстиции Украины Денисом Малюськой и министр юстиции Японии Рюджи Коидзуми.

Документ предусматривает развитие взаимной дружбы и сотрудничества между участниками путем обмена опытом и информацией в сфере права и правосудия.

Сфера сотрудничества между ведомствами будет охватывать следующие направления:

антикоррупционные усилия в Украине;

судебная реформа в Украине, включая вопросы, связанные с пенитенциарной системой;

усиление институциональной способности в юридической и административной сферах, включая развитие кадрового потенциала.

Україна отримає кредит на 3,3 млрд доларів від Японії, який погасять доходами від заморожених активів рф – ЗМІ

Дополнение

Во время встречи Денис Малюська поблагодарил международных коллег за всестороннюю поддержку Украины и выразил надежду на плодотворное сотрудничество между институтами. По его словам, этот меморандум свидетельствует о поддержке Украины со стороны Японии в сфере юстиции.

В свою очередь, японский чиновник подчеркнул, что Япония и в дальнейшем будет поддерживать усилия Украины в правовой и судебной сферах

По результатам встречи обе стороны также договорились поддерживать постоянный диалог и совместно работать над изучением возможных сфер сотрудничества в будущем.

Напомним

Представители Министерства энергетики Украины провели переговоры с делегацией Японского агентства международного сотрудничества (JICA). Стороны обсудили помощь Японии в энергетическом секторе и планы долгосрочного сотрудничества, в частности в развитии ВИЭ и восстановлении инфраструктуры.