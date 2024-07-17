Киев • УНН
Япония планирует предоставить Украине кредит в размере $3,3 млрд в рамках пакета финансовой поддержки от стран «Группы Семи» на сумму $50 млрд, который будет погашаться за счет поступлений от замороженных российских активов.
Япония планирует предоставить Украине кредиты на сумму 3,3 миллиарда долларов, как часть финансовой поддержки от стран G7. Это финансирование предусматривает использование процентов с замороженных российских активов, что стало реакцией на агрессию россии против Украины. Пишет УНН со ссылкой на Kyodo.
Детали
После саммита G7 в Италии в июне, было решено выделить всего 50 миллиардов долларов на помощь Украине.
Ожидается, что Соединенные Штаты и Европейский Союз ответственно возьмут на себя обязательства о финансировании 20 млрд долларов каждый, тогда как Япония, Великобритания и Канада планируют распределить между собой остальные 10 миллиардов. Инициатива предусматривает реализацию проекта до конца текущего года.
Франция, Германия и Италия могут не присоединиться к кредитному проекту, поскольку Европейский Союз уже реализует похожую программу поддержки, сообщают источники.
Министры финансов и руководители центральных банков стран G7 обсудят этот вопрос на предстоящей встрече в Рио-де-Жанейро с коллегами из G20.
Соглашение о кредитовании возникло на фоне беспокойств относительно растущей "усталости Украины" и сомнений относительно того, насколько долго США и другие союзники смогут поддерживать Украину оружием и помощью в восстановлении ее инфраструктуры. Лидеры G7 отметили в своем коммюнике после саммита в Италии, что планируют выделять средства в соответствии с требованиями их правовых и административных систем.
Напомним
Япония упростила визовый режим для граждан Украины с 24 июня с целью содействия культурному обмену, коммерческим отношениям и поддержке восстановления Украины.