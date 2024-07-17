Япония планирует предоставить Украине кредиты на сумму 3,3 миллиарда долларов, как часть финансовой поддержки от стран G7. Это финансирование предусматривает использование процентов с замороженных российских активов, что стало реакцией на агрессию россии против Украины. Пишет УНН со ссылкой на Kyodo.

Детали

После саммита G7 в Италии в июне, было решено выделить всего 50 миллиардов долларов на помощь Украине.

Ожидается, что Соединенные Штаты и Европейский Союз ответственно возьмут на себя обязательства о финансировании 20 млрд долларов каждый, тогда как Япония, Великобритания и Канада планируют распределить между собой остальные 10 миллиардов. Инициатива предусматривает реализацию проекта до конца текущего года.

Франция, Германия и Италия могут не присоединиться к кредитному проекту, поскольку Европейский Союз уже реализует похожую программу поддержки, сообщают источники.

Министры финансов и руководители центральных банков стран G7 обсудят этот вопрос на предстоящей встрече в Рио-де-Жанейро с коллегами из G20.

Соглашение о кредитовании возникло на фоне беспокойств относительно растущей "усталости Украины" и сомнений относительно того, насколько долго США и другие союзники смогут поддерживать Украину оружием и помощью в восстановлении ее инфраструктуры. Лидеры G7 отметили в своем коммюнике после саммита в Италии, что планируют выделять средства в соответствии с требованиями их правовых и административных систем.

Напомним

Япония упростила визовый режим для граждан Украины с 24 июня с целью содействия культурному обмену, коммерческим отношениям и поддержке восстановления Украины.