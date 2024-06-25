Японія послабила візові вимоги для українців
Київ • УНН
Японія спростила візовий режим для громадян України із 24 червня з метою сприяння культурному обміну, комерційним відносинам та підтримці відновлення України.
З 24 червня Японія послабили візові вимоги для громадян України. Про це УНН повідомляє із посилання на посольство Японії в Україні.
З 24 червня Японія послаблює візові вимоги для громадян України. Це ще один крок для подальшого розвитку двосторонніх відносин між Японією та Україною , у тому числі сприяння культурному обміну, комерційним відносинам між країнами та підтримка зусиль з відбудови України
Доповнення
прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда під час засідання Глобального саміту миру заявив, що країна буде посилювати зусилля, щоб підтримати Україну в галузі енергетики, і щоб відновити безпечне життя мільйонів людей.
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