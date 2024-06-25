С 24 июня Япония ослабила визовые требования для граждан Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на посольство Японии в Украине.

С 24 июня Япония ослабляет визовые требования для граждан Украины. Это еще один шаг для дальнейшего развития двусторонних отношений между Японией и Украиной, в том числе содействие культурному обмену, коммерческим отношениям между странами и поддержка усилий по восстановлению Украины - говорится в сообщении.

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Премьер-министр Японии Фумио Кишида во время заседания Глобального саммита мира заявил, что страна будет усиливать усилия, чтобы поддержать Украину в области энергетики, и чтобы восстановить безопасную жизнь миллионов людей.

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